PS Plus listopad 2020 – lista życzeń. Gry na PS4, które sobie wymarzyłem przed premierą PS5

Oferta PS Plus listopad 2020 będzie pod pewnym względem wyjątkowa.

Za tydzień Sony ujawni, jakie gry na PS4 dostaniemy w ramach PS Plus listopad 2020. Będzie to ostatnia oferta przed premierą nowej konsoli – PlayStation 5. Z tego względu liczę na to, że Japończycy wysilą się serwując nam coś wyjątkowego. W samej formule usługi PlayStation Plus raczej niewiele się zmieni na przestrzeni przyszłych miesięcy, a Sony nadal zamierza kontynuować rozdawanie gier posiadaczom subskrypcji. Przy okazji, kto szuka Plusa na 12 miesięcy w najniższej cenie (do aktywacji w Polsce), niech uderza pod poniższe adresy:

Eneba: PS Plus na 12 miesięcy za 156,86 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ PlanetaGracza ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Niedługo po premierze PS5 na pewno pojawią się w PS+ gry na next-gena, lecz nie oszukujmy się, będą to tytuły indie – ot, zapychacze, zanim większe produkcje odpowiednio się nie zestarzeją, by były „godne” rozdania za free. Na razie skupiam się zatem jedynie na grach PS4 i takie oto hity wymarzyłem sobie ograć w Plusie w miesiącu premiery nowej konsoli.

PS Plus listopad 2020 – moja wishlista

MediEvil

W listopadowym Plusie chciałbym zobaczyć m.in. MediEvil, czyli remake świetnej gry z pierwszego PlayStation. To przy tym tytule, obok serii Crash Bandicoot czy Resident Evil, bawiłem się chyba najlepiej przy kultowym szaraku.

Odświeżona wersja gry, w której wcielamy się w sir Daniela Fortesque – wskrzeszonego rycerza, zadebiutowała w październiku 2019 roku i choć były narzekania, że mechanika rozgrywki nie jest taka jak się oczekuje współcześnie, to na pewno starsi gracze przymkną na to oko i z chęcią powrócą do przeszłości, by jeszcze raz stanąć do walki z czarnoksiężnikiem Zarokiem i jego armią nieumarłych.

2. God of War

No dobra, każdy pewnie w to grał – powiecie. Ale jeśli nie, to naprawdę warto poznać historię Kratosa z 2018 roku, która była w dużej mierze przełomowa dla serii. W końcu nasz Bóg Wojny musi nie tylko zmierzyć się z potężnym wrogiem, lecz również z… wychowaniem syna.

Jeśli Sony będzie chciało uczcić w jakiś sposób ofertę PS Plus listopad 2020 wielkim hitem, to God of War byłby doskonałym wyborem.

3. Kingdom Come: Deliverance

A może by tak wybrać się do średniowiecza? Kingdom Come: Deliverance przenosi nas w sam środek krwawych wojen husyckich i jest naprawdę porządną grą RPG akcji.

Tej gry na pewno szybko nie skończycie i wierzcie mi, będziecie się przy niej dobrze bawić w chłodne listopadowe wieczory. Oczywiście pod warunkiem, że tytuł trafi do Plusa na nowy miesiąc.

4. Horizon: Zero Dawn

Kolejnym życzeniem na grę w PS+ na listopad jest wyśmienite Horizon: Zero Dawn. To jedna z najlepszych (byłych) ekskluzywnych gier na PS4 (po wydaniu na PC ekskluzywność się zakończyła), która przenosi nas w przyszłość po upadku cywilizacji.

Gracz wciela się w Aloy, piękną wojowniczkę z ambicjami odkrycia tajemnic dawnej cywilizacji. A żeby nie było za łatwo, na naszej drodze stają potężne mechaniczne stworzenia, które nie są pustą blachą, lecz inteligentnymi „zwierzętami”.

Dobra fabuła, ładne widoczki i tajemnica – tego nie brakuje w Horizon: Zero Dawn!

PlayStation Plus listopad 2020 – jakie gry na PS4 Wy typujecie?

Jestem ciekaw, jakich produkcji Wy spodziewacie się w listopadowym Plusie. Czekam na komentarze, zapraszam do dyskusji! Kto chce przypomnieć sobie w międzyczasie wszystkie gry z historii usługi PS+, pełny spis, który aktualizujemy co miesiąc, znajdzie w tym miejscu.

PlayStation Plus Collection – 18 hitów z PS4 na PS5

Jednocześnie przypominamy, że Sony zapowiedziało PlayStation Plus Collection. To nowa usługa, która będzie dostępna tylko na PS5. Jeśli będziemy posiadać next-gena oraz aktywny abonament PS Plus, zyskamy to co w Plusie oraz dodatkowo wspomnianą kolekcję, która ma się sukcesywnie rozrastać. Na początek 18 mocnych gier dostępnych na obecnej generacji.

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil VII

Nie wiadomo jeszcze, czy wraz z rozszerzeniem Plusa o powyższą kolekcję, Sony nie pokusi się o podniesienie ceny abonamentu. Póki co, nic się o tym nie mówi.

