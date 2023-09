Ważne dane dotyczące gier z oferty PS Plus październik 2023

Szczerze to nie pamiętam miesiąca, w którym gracze nie narzekaliby na ofertę PS Plus. Oczywiście nie wszyscy, lecz mam wrażenie, że robi to jednak zdecydowana większość konsolowców. Dla mnie oferta na październik jest bardzo przyzwoita. Cieszę się, że dołącza do niej The Callisto Protocol, choć wiem, że akurat ta gra była nieziemsko przehajpowana przed wydaniem, co bardzo jej zaszkodziło po premierze. No, ale sam deweloper jest sobie winny, w końcu reklamował swój horror jako grę AAAA. Moim zdaniem tylko się na tym przejechał. Jednak, jakby nie patrzyć, jest to produkcja godna uwagi, która dopiero teraz dostanie szansę dotarcia do tych „zawiedzionych” posiadaczy konsol PS5 i PS4. I to w najtańszym progu usługi PS Plus, czyli Essential.

Kup abonament PS Plus taniej, korzystając z promocji na doładowania

Przyszykuj swoją konsolę na gry z nowej oferty PlayStation Plus

Zatem mamy The Callisto Protocol w wersji na obie konsole. Drugi tytuł na październik, to natomiast gra, z którą jest trochę jak z seriami FIFA i NBA. Pod tym względem, że nie za bardzo mamy alternatywę, jeśli już lubimy dany gatunek. Mowa o symulatorze rolniczym Farming Simulator 22. Seria od GIANTS Software nie ma sobie równych na tym poletku, więc duży plus za umieszczenie jej w PS Plus. FF 22 pozwoli poczuć nam na własnej skórze, jak to jest być wielkim gospodarzem i trochę biznesmenem, ponieważ musimy również sprzedawać zebrane plony. No i na koniec, jako trzecią grę na październik, dostaniemy RPG akcji od współtwórców Dishonored i Prey. Chodzi o ciepło przyjęte Weird West z ubiegłego roku, gdzie stworzymy własną legendę nie Dzikiego, a… Dziwnego Zachodu. Gra jest bowiem dosyć przewrotna, naszpikowana elementami fantasy. To nie będzie Dziki Zachód, jaki znamy z telewizyjnych westernów.

Omówiliśmy już nieco nadchodzącą ofertę, zatem zobaczcie, ile miejsca na dysku twardym konsol zajmą poszczególne tytuły. Żeby pobrać wszystkie, musisz mieć na PS5 dokładnie 69.05 GB wolnej przestrzeni. Na PlayStation 4 wszystkie trzy gry pochłoną łącznie 82.332 GB.

The Callisto Protocol : PS4 : 58.486 GB / PS5 : 48.504 GB

Farming Simulator 22 : PS4 : 19.658 GB / PS5 : 16.360 GB

Weird West : PS4 : 4.188 GB / PS5 : 4.186 GB

Nowe gry zostaną udostępnione dla abonentów PS Plus Essential już niedługo, 3 października przed południem. Zamierzasz zagrać we wszystkie?