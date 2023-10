PS Plus „po cichu” z bonusową grą w październiku. Ekskluzywnie dla jednego regionu

Możemy już pobierać 15 nowych gier na październik w ramach oferty PS Plus Extra i Premium. Ale zaraz zaraz… niektórzy gracze mogą pobierać o jedną grę więcej. Nikt w zasadzie o tym tytule nie wiedział, bo też nie uwzględniono go w oficjalnym ogłoszeniu oferty. Może dlatego, by nas nie denerwować? Gra po cichaczu wskoczyła bowiem tylko do katalogu Extra w Stanach Zjednoczonych. Można ją pobrać jedynie w tamtym regionie.

PS Plus Extra i dodatkowa gra na październik w USA

Nadprogramowym tytułem na październik w PS Plus Extra jest A-Train Express na PlayStation 4. To dosyć ciekawy symulator pociągu, łączący elementy rozwoju miasta, rozbudowy sieci kolei i zarządzania firmą. Produkcja jest mało znana choćby z tego względu, że nigdy nie doczekała się światowej premiery. Pierwotnie gra została wydana w Japonii, a następnie w USA oraz kilku innych rynkach.

PlayStation Plus w październiku z bonusową grą w USA.

Zatem zrozumiałe, że skoro w Polsce i ogólnie w Europie gra A-Train Express nie miała swojej premiery, to nie dostaliśmy jej w PS+. Niezrozumiałe jest natomiast to, dlaczego nie otrzymaliśmy jakiegoś innego dodatkowego tytułu?

Na koniec zerknijcie na trailer dodatkowej gry dla Amerykanów. Chcielibyście w nią zagrać?