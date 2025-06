PS Plus dostanie kolejną grę na premierę. To pierwsza nowość na sierpień

Sword of the Sea trafi do PS Plus od premiery. Nowa gra od twórcy Journey już w sierpniu. Zen, surfing i eksploracja dla entuzjastów.

Wśród wszystkich ogłoszeń podczas ostatniego State of Play, jedno mogło łatwo umknąć uwadze. A szkoda, bo mowa o klimatycznym tytule od twórców Journey i ABZU, który zadebiutuje nie tylko na PS5, ale też od razu w PS Plus. Sword of the Sea trafi do subskrybentów 19 sierpnia i będzie piątą grą w tym roku dodaną do usługi w dniu premiery.

Surfowanie po piasku i falach w PS Plus

Giant Squid Studios szykuje kolejną wizualną perełkę. Sword of the Sea to przygodowa gra akcji z mocno artystycznym sznytem, w której gracz przemierza zjawiskowy świat pełen fal. Zarówno tych wodnych, jak i… piaskowych. Wszystko utrzymane jest w spokojnym, niemal medytacyjnym klimacie, który momentalnie przywodzi na myśl Journey.

Według opisu twórców, świat gry nieustannie się porusza. Krajobrazy pulsują i falują, tworząc wrażenie nieustannego dryfu. W trakcie podróży przemkniemy przez pustynie, lodowce i inne oniryczne lokacje, odkrywając ich sekrety i podziwiając niesamowicie dopracowaną oprawę wizualną.

Sword of the Sea dołącza tym samym do tegorocznych premierowych hitów w PS Plus, takich jak Lost Records: Bloom & Rage, Blue Prince czy nadchodzące FBC: Firebreak od Remedy. Co ciekawe, wciąż czekamy też na datę premiery Abiotic Factor, który również ma zasilić usługę od dnia debiutu.

Sierpień zapowiada się więc nastrojowo, a Sword of the Sea może być świetną odskocznią od intensywnych premier wakacyjnych. Jeśli lubicie spokojną eksplorację i artystyczne podejście do rozgrywki, warto zapisać datę w kalendarzu.

