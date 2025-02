Ostatnia doba na rozchwytywany hit w PS Plus

Mija czas na odebranie gier z odchodzącej oferty PS Plus. Jutro otrzymamy nowości na luty, więc nie zapomnijmy dodać do swojej biblioteki tych tytułów, które za kilkanaście godzin znikną z usługi na dobre.

Oferta PS Plus Essential z zeszłego miesiąca była naprawdę mocna, choć początkowo gracze narzekali na nią jak szaleni. Krytykowano przede wszystkim Suicide Squad: Kill the Justice League, które od swojej premiery było „martwe”, jeśli chodzi o wsparcie dewelopera. Jednak dostało się całości i wiele osób mogło mieć wrażenie, że Sony zaserwowało nam w styczniu kolejne gnioty niewarte pobierania. Lecz prawdę mówiąc… było wręcz odwrotnie.

Pośpiesz się i przypisz do konta gry odchodzące z PS Plus

Oferta PS Plus na styczeń okazała się ostatecznie ogromnym sukcesem. Przypomnijmy, że zawiera następujące produkcje:

Suicide Squad: Kill the Justice League [PS5]

[PS5] Need for Speed Hot Pursuit Remastered [PS4]

[PS4] The Stanley Parable: Ultra Deluxe [PS4/PS5]

Jak pisaliśmy, jest to najbardziej popularny zestaw tytułów, które otrzymaliśmy od 22 miesięcy. Pod względem popularności, styczniowe gry z tego roku ustępują jedynie tym z marca 2023 roku. Wtedy w progu Essential gracze mogli przypisać do kont Battlefield 2042, Minecraft Dungeons i Code Vein.

Skąd taka popularność styczniowej, krytykowanej oferty? Wszystko w zasadzie dzięki Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, które zostało pierwszym hitem w PS Plus 2025 roku. To właśnie te wyścigi, które mają na karku ponad 14 lat, okazały się najczęściej pobieraną grą oferty.

Jeśli więc nie przypisaliście jeszcze do swoich kont wspomnianej odsłony Need for Speed, ani pozostałych dwóch gier, musicie się pośpieszyć. Możemy zdobyć te tytuły tylko do jutra, 4 lutego. Około godziny 10:00 zostaną one zastąpione nową ofertą PS Plus luty 2025, która swoją drogą uraczy nas głośnym Payday 3 oraz świetnym High on Life.

Źródło: PlayStation Blog