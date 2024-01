PS Plus na styczeń już dostępne. Trzy świetne gry do odebrania na PS4 i PS5

Pełna oferta PS Plus na styczeń 2024 roku jest znana już od jakiegoś czasu. Teraz w końcu obiecane trzy gry stały się dostępne już do pobierania. Subskrybenci PlayStation Plus, flagowej usługi Sony, mogą więc cieszyć się możliwością odebrania wspomnianych pozycji. I tym razem nie ma co narzekać, bo mówimy o bardzo dobrych i cenionych tytułach. Ja akurat dwa z nich przeszedłem na PC, ale wybrzydzać nie zamierzam.

Trzy nowe gry w ofercie PS Plus Essential na styczeń 2024:

W tym miejscu pragnę polecić drugą część A Plague Tale, czyli zaskakująco udaną narracyjną przygodówkę osadzoną w świecie demonicznych szczurów, zjadających wszystko na swojej drodze. Gra w wersji na PS5 nie tylko wygląda świetnie, ale i działa znakomicie, a prezentowana fabuła może zachwycić. Po więcej zapraszam do naszej recenzji gry w wersji PC.

Evil West to polski western wzorowany na hack’n’slashach w stylu God of War. Strzelamy do wampirów, siekamy je i ogólnie skupiamy się przede wszystkim na rozwałce, ale bardzo atrakcyjnie podanej. Nobody Saves the World może przemówić do fanów indyków, choć jest to niezwykle piękna, klimatyczna i wciągająca przygoda osadzona w wyjątkowym świecie.

Jeżeli zamierzacie „poszerzyć” doświadczenie którejkolwiek z tych gier, każda z nich oferuje ciekawe dodatki lub bonusy. Obawiacie się o dostępne na dysku miejsce? Polecam udać się do naszego tekstu, w którym wyjaśniamy, ile miejsca potrzeba zwolnić.