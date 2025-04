Tylko i wyłącznie dla posiadaczy PS Plus. Odbierajcie za darmo nowości już teraz

Macie PS Plus w dowolnym progu? Jeśli tak, to warto spojrzeć na to, co nowego Sony i wydawcy przygotowali jako darmowe DLC do odebrania!

Nie macie PS Plus? No cóż – na to też jest rada. Możecie w tani i prosty sposób wyposażyć się w nieodłączną subskrypcję japońskiego giganta. Wystarczy, że skierujecie swoją uwagę na doładowania z Instant-Gaming.

Nowe dodatki za darmo w PS Plus

Nowe pakiety (sprawdźcie też poprzednie!) dedykowane są dla fanów przede wszystkim dwóch, darmowych i nadal bardzo popularnych gier. Mamy tu specjalny, limitowany pakiet dla subskrybentów, którzy grają w Zenless Zone Zero. W jego skład wchodzi kilka dodatków umilających Waszą podróż przez to uniwersum. Jest też paczka dla graczy Overwatch 2. Ja wiem, że tytuł ten stracił swoją pozycję z uwagi na szalenie popularne Marvel Rivals, ale ostatnio rozpoczął się nowy sezon, gra otrzymała dodatkowy tryb i sporo innych nowości.

W skład pierwszej paczki, tej do OW2, wchodzi specjalna skórka „Snajperka” dla Any, jednej z najpopularniejszych postaci wsparcia oraz 5 pominięć karnetu bojowego, w sam raz na początek sezonu. Z kolei Zenless Zone Zero oferuje dość sporo przedmiotów, czyli Polychrome ×160, Ether Battery ×4, Senior Investigator Log ×2, W-Engine Energy Module ×30 oraz Denny ×150,000.

