PS Plus marzec 2021 – ujawnienie oferty później. Łatwo się domyślić, kiedy

Lista gier na PS4 i PlayStation 5 z oferty PS Plus marzec 2021 nie pojawiła się tradycyjnie w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Powód jest prosty.

Sony miało dzisiaj podać, jakie gry wejdą w skład oferty PS Plus marzec 2021. Po bardzo dobrym lutym, czekamy na równie ciekawy nadchodzący miesiąc w usłudze.

Plany się jednak zmieniły, a na oficjalnych kanałach Sony cisza w sprawie PlayStation Plus na marzec. Jestem jednak niemal pewny, że oferta zostanie pokazana już za kilkanaście godzin, podczas State of Play, lub tuż przed pokazem.

PS Plus – oferta najpewniej na State of Play

Najbliższy pokaz State of Play jest planowany na 25 lutego, na godzinę 23:00 czasu polskiego. To najbardziej możliwy termin na ujawnienie marcowego Plusa po dzisiejszym opóźnieniu. Wydarzenie State of Play ma potrwać około 30 minut.

Przypominamy, że nowe gry z PlayStation Plus pobierzemy bez dodatkowych kosztów tylko z aktywnym abonamentem. Póki co, czas promocji na subskrypcję 12 miesięcy w cenie 150-160 zł się skończył. Nie oznacza to jednak, że musimy wykładać pełną kwotę – 240 zł – na rocznego Plusa. Obecnie rok subskrypcji kupimy najtaniej w CDKeys, gdzie zapłacimy 190 zł z groszami:

PS Plus 12 miesięcy, abonament w promocji

CD Keys: PlayStation Plus na 12 miesięcy za 190,39 zł

Zakupiony klucz jest przeznaczony na region PL i dostaniemy go na maila tuż po sfinalizowaniu transakcji.

PS Plus marzec 2021 – gry na PS5 i PlayStation 4 / oferta

Destruction AllStars – PS5

?

?

Pierwsza z gier z marcowego Plusa jest znana od kilku miesięcy. To Destruction AllStars na PlayStation 5, które przechodzi do marcowej oferty z lutego. Co do pozostałych tytułów, Sony z pewnością zaproponuje dwie gry na PS4. Czekamy na szczegóły.

