PS Plus luty 2021 – gry PS4 i PS5 ujawnione. Jest moc!

Sony zaprezentowało pełną ofertę PS Plus luty 2021. Wcześniej poznaliśmy jedną grę na PS5, teraz dochodzą do tego tytuły na obecną generację.

Oferta PS Plus luty 2021 już odarta z tajemnic i wiadomo, że oprócz Destruction AllStars na PS5 dostaniemy za darmo Control: Ultimate Edition oraz Concrete Genie. Za darmo oczywiście pod warunkiem, że mamy aktywna subskrypcję PlayStation Plus. Abonament na 12 miesięcy na region PL kupimy obecnie najtaniej za 160 zł z groszami w CD Keys, ale kto woli z polskiej dystrybucji, również może zapłacić mniej niż standardowe 240 zł. Oto najlepsze oferty:

PS Plus luty 2021 – oferta – gry PS4 i PlayStation 5

Sony właśnie podało oczekiwane przez wielu graczy konkrety. W skład oferty PS+ na luty wchodzą następujące gry:

Destruction AllStars – PS5

Control: Ultimate Edition – PS4 / PS5

/ Concrete Genie – PS4

Destruction AllStars od studia Lucid Games to gra oparta na autach i zniszczeniu. Bierzemy udział w futurystycznych zawodach, gdzie naszym jedynym celem jest destrukcja i przetrwanie.

Concrete Genie to z kolei ekskluzywna gra na PlayStation 4, w której możemy popuść wodze fantazji wyruszając w podróż po ulicach i dachach Denski. Naszym zadaniem jest przywrócenie opuszczonego miasteczka do życia za pomocą pędzla i farby.

Control: Ultimate Edition jest grą od studia Remedy Entertainment, gdzie jako Jesse Faden staramy się uporać ze sprawami ze swojej przeszłości. Nasza bohaterka dysponuje mocą telekinezy, która odgrywa kluczową rolę podczas całej przygody. Wydanie Ultimate zawiera podstawową wersję oraz wszystkie dodatki DLC (The Foundation i AWE).

PS+ luty 2021 – zwiastun oferty

Gry z oferty PlayStation Plus na luty 2021 pobierzemy od 2 lutego. Do tego czasu możemy dodawać do biblioteki tytuły styczniowe, czyli:

Maneater (PS5)

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Greedfall (PS4)

