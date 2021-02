Nadchodzą nowe gry na PS4 i PS5. Znamy datę konferencji State of Play

Fani PlayStation mogą już zakasać rękawy. Sony podało termin najnowszej konferencji State of Play, na której zobaczymy świeże tytuły na PS4 i PS5.

Sony uraczyło nas niedawno całą masą ciekawych informacji. Days Gone i inne tytuły ekskluzywne wkrótce zawitają na PC, ale to póki co koniec dobrych wieści. Potwierdzono również, że Gran Turismo 7 się spóźni, ale otrzymamy coś w zamian.

Niedługo PlayStation ujawni kolejne produkcje zmierzające na nową i starszą generację konsol. Szykujcie się na State of Play.

Wkrótce pokaz nowych tytułów na PS4 i PS5

Sony oficjalnie potwierdziło termin swojej kolejnej konferencji, na której zobaczymy nowe i te już zapowiedziane produkcje.

Nowe State of Play odbędzie się 25 lutego o godzinie 23:00 czasu polskiego. Pokaz ma potrwać około 30 minut, więc nie będzie to przesadnie obszerna prezentacja. Nie ma co liczyć na dłuższe pokazy, ale nie oznacza to, że nie będzie ciekawie.

Konferencja ma być różnorodna. Zobaczymy na niej zupełnie nowe gry oraz świeże informacje o zapowiedzianych na poprzednim pokazie tytułach indie i third-party. Łącznie ma to być dokładnie 10 produkcji, czyli możemy założyć, że na każdą z nich zostaną poświęcone około 3 minuty.

Sony dodatkowo zaznacza, że na pokazie nie będzie żadnych nowinek odnośnie sprzętu i czysto biznesowych wieści. Firma skupi się tylko i wyłącznie na grach wideo.

Możecie oglądać State of Play na oficjalnych kanałach PlayStation na Twitch i YouTube.

Czego możemy się spodziewać po prezentacji gier na PS4 i PS5?

Skoro Sony zasugerowało, że zobaczymy produkcje z czerwcowej konferencji, to możemy wysnuć kilka podejrzeń.

Jestem właściwie pewny, że zobaczymy nowy zwiastun Ratchet & Clank: Rift Apart. Gra debiutuje niedługo i warto by było pokazać coś więcej. To samo tyczy się Resident Evil 8, Deathloop, Returnal i Kena: Bridge of Spirits.

Mniej prawdopodobne, ale wciąż możliwe są pokazy GhostWire: Tokyo, Horizon Forbidden West i Pragmata. To możliwe opcje, ale obstawiam, że Sony potrzyma je w rękawie przynajmniej do lata. Na pokaz God of War Ragnarok zdecydowanie nie ma co liczyć.

Oczywiście do wymienionych wyżej produkcji dołączą jeszcze mniejsze tytuły od twórców niezależnych. W ich przypadku bardzo ciężko byłoby wytypować te, które mają szansę pojawić się na State of Play.

Ciekawiej robi się w przypadku tych niezapowiedzianych produkcji. Dość głośno wspomina się o nowym zwiastunie Elden Ring, a także nowej grze Hideo Kojimy. O ile ta pierwsza gra jest dla mnie całkiem prawdopodobną opcją, tak Kojima Productions raczej zaczeka na bardziej pokaźną konferencję, o ile nowy projekt studia jest już gotowy do zapowiedzi.

Może być bardzo ciekawie i mam nadzieję, że Sony czymś zaskoczy. Póki co na PS5 nie zmierza zbyt wiele większych produkcji i przydałoby się trochę rozruszać nową generację konsol.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.