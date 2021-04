PS Plus maj 2021 – oferta. Gry na PS4 i PS5 oficjalnie

To ten moment! Właśnie poznaliśmy gry na konsole PlayStation, które pojawią się w ofercie PS Plus maj 2021.

Sony oficjalnie ujawnia ofertę PS Plus maj 2021. Wiemy zatem, jakie gry na PS4 i PlayStation 5 pobierzemy w ramach abonamentu już w najbliższy wtorek.

Czy jest zaskoczenie? Czy jesteście zadowoleni z tytułów w PlayStation Plus na maj? Oto lista, a my czekamy na Wasze komentarze.

PS Plus na maj 2021 – jakie gry na PS4 i PS5?

Standardowo w PS+ na maj 2021 pobierzemy trzy produkcje:

Battlefield V (PS4)

(PS4) Stranded Deep (PS4)

(PS4) Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

Każdy posiadacz subskrypcji PS Plus będzie mógł dodać gry do swojej biblioteki od pierwszego wtorku nowego miesiąca, zatem już 4 maja.

PlayStation Plus w maju – zwiastun oferty:

Zatem na początek Sony proponuje nam Battlefield 5.które miało swoją premierę w 2018 roku. Gra przenosi nas na front II wojny światowej i oprócz świetnego multiplayer’a oferuje kampanię dla jednego gracza, gdzie wcielimy się w kilku bohaterów w ramach Wojennych opowieści.

Stranded Deep to z kolei symulator przetrwania wydany w kwietniu zeszłego roku. Mamy prawdziwy i nastawiony na realizm survival, gdzie wcielamy się w rozbitka. Naszym zadaniem jest przeżycie na jednej z wysp na Pacyfiku.

Na koniec coś dla posiadaczy PlayStation 5 i ostrej jazdy na czterech kółkach. Wreckfest: Drive Hard wyszło spod rąk samego twórcy kultowego FlatOut, więc to dobra rekomendacja, by dać grze szansę.

Gry z kwietnia jeszcze czekają

Przypominamy również, że zostały ostatnie dni, by zaopatrzyć się w gry z oferty kwietniowej. Ta jest naprawdę wyśmienita i warta ogrania:

Days Gone (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Zombie Army 4: Dead War (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Oddworld: Soulstorm (PS5)

Days Gone od Bend Studio to survivalowa gra akcji zabierająca nas do postapokaliptycznej Ameryki Północnej, gdzie szaleje tajemniczy wirus i hordy krwiożerczych potworów. Zombie Army 4: Dead War to z kolei dobra zabawa nastawiona na tryb co-op dla maksymalnie 4 osób. Oddworld: Soulstorm dla posiadaczy PlayStation 5 oferuje nam powrót do znanej serii sprzed lat, tyle że oczywiście w nowej odsłonie.

