PS Plus dostał właśnie Hellboy’a i znaną grę fantasy do sprawdzenia

Jeśli posiadasz PS Plus Premium, oprócz pobrania pełnych wersji Mafia 2 z wszystkimi dodatkami, Aliens Fireteam Elite i Dragon Ball: The Breakers, możesz pobawić się przy dwóch nowych trialach. To łącznie 5 godzin rozgrywki, zatem jak na wersje próbne, całkiem sporo. Warto również sprawdzić, czy nie kończy się nam subskrypcja. Najtańszym sposobem na jej przedłużenie są tanie doładowania w formie kart podarunkowych PSN:

PS Plus Premium – oto kolejne nowe triale w listopadzie

Dzisiaj do katalogu wersji próbnych dołącza Hellboy Web of Wyrd i choć nie jest to tytuł oceniany wysoko, to fanom komiksowego pół demona, pół człowieka może przypaść do gustu. To przygodowa gra akcji na licencji serii komiksów wydawanych przez Dark Horse Comics, w której przedzieramy się przez mroczny świat i rozprawiamy się z przeciwnikami. Możemy to robić, w ramach triala, przez 2 godziny, więc jest trochę czasu na sprawdzenie tego tytułu.

Natomiast przy drugiej wersji próbnej, a jest nią Age of Wonders 4, można spędzić aż 3 godzinki. I to dobrze biorąc pod uwagę, że strategie turowe wymagają jednak nieco czasu i skupienia. Czwarta odsłona słynnej serii oferuje pod względem rozgrywki w zasadzie to, co poprzedniczki. Musimy zatem stworzyć wielkie imperium, planować, walczyć i zwyciężyć.