PS Plus na listopad 2021 hot or not? Czy „ilość” znaczy „jakość”?

Wczoraj po delikatnym opóźnieniu została opublikowana lista gier, które trafią w listopadzie w ręce subskrybentów usługi PS Plus. Jak wypada oferta w oczach naszej redakcji?

W tym miesiącu zdania są naprawdę podzielone, choć większości jednak oferta w miarę się podoba. Bonusy, które niebawem trafią do Plusowiczów, należą do naprawdę różnych gatunków, a miłym akcentem bez wątpienia są produkcje do ogrania na PS VR. Co ciekawe, w jeden z tych tytułów można zagrać bez specjalnych gogli, także w zasadzie posiadacze zwykłych kontrolerów skorzystają z aż 4 bonusów.

PS Plus listopad 2021 – oferta i nasza ocena gier

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS5 i PS4)

Knockout City (PS5 i PS4)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PlayStation VR)

The Persistence (PlayStation VR)

Until You Fall (PlayStation VR)

PS Plus na listopad 2021 bardzo miło mnie zaskoczył. Remaster Kingdoms of Amalur planowałem ograć od dawna, Knockout City również mnie ciekawiło, a First Class Trouble wygląda jak przyjemny dodatek do oferty. Równie mocno cieszy mnie fakt zawarcie trzech bardzo mocnych pozycji na VR w ofercie – być może będę miał co ogrywać przy okazji nowej generacji PS VR. Według mnie to jedna z lepszych ofert z ostatnich miesięcy. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Jakub Stremler

Wczoraj miałem piękny sen, gdzie Sony wrzuciło do PS Plus same grubasy, gry ociekające akcją, świetną fabułą i grafiką. Nagle obudził mnie alarm sygnalizujący nową ofertę i zrozumiałem, że dobre rzeczy w abonamencie zdarzają się, dopóki nie otworzymy oczu. Listopadowy zestaw porównałbym do pieknego z zewnątrz jabłuszka, które w środku zostało wyżarte przez tłustego robala – Jima Ryana. Czuć, że przez ostatnie miesiące kurierzy Playstation dostarczają nam nie to, co chcielibyśmy otrzymać. Może czas zmienić dostawcę? Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 1/5 Grzegorz Rosa

Znowu cienko. Knockout City za bardzo przypomina mi Fortnite’a, żebym była w stanie zainteresować się tą produkcją. Z kolei ta druga gra – ta o długim tytule – była już kiedyś rozdawana na PC przez Epic Games, więc na konsoli nie jest mi potrzebna. Natomiast bardzo interesujące wydaje się być First Class Trouble. Uwielbiam tytuły, w których można zamykać innych w chłodni. Szkoda tylko, że to sieciówka – wolę robić takie rzeczy po cichu i jak nikt nie widzi. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 3/5 Dagmara Kottke

Mieszanka podstawowej oferty z bonusami VR jest strawna i przynajmniej dwie gry zamierzam dodać do biblioteki. Zacznę od sprawdzenia premiery w Plusie, czyli First Class Trouble. Jeśli zapewni ona tyle zabawy co Among Us, będzie przy czym posiedzieć ze znajomymi podczas wieczornych imprez. The Persistence, które możemy ograć na goglach VR lub tradycyjnie, kusi natomiast klimatem survival horroru. Fani wirtualnej rzeczywistości nie mogą również przejść obojętnie obok The Walking Dead: Saints & Sinners. Jest brutalnie, jest hardkorowo, a oceny produkcji tylko potwierdzają, że warto wbić nóż w gardło zombiaczkowi. A reszta? Jest bo jest, nie skorzystam, czas nie jest z gumy. Najbardziej cieszy mnie to, że w końcu dostajemy gry nieoczywiste, których wcześniej zapewnie wielu z nas nie miało okazji ograć. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Dariusz Madejski

Choć początkowo byłem zmieszany ofertą Plusa na listopad, po głębszym zastanowieniu się stwierdzam, że będzie jednak w co grać. Choć Knockout City w pierwszej chwili zrobił na mnie złe wrażenie ze względu na oprawę graficzną, jego mechaniki przypadły mi do gustu. Zanosi się na to, że twórcy ugryźli temat od najlepszej strony, więc liczę, że się nie rozczaruję. First Class Trouble wygląda na kolejnego klona papierowej Mafii czy innego TTT, więc go sobie podaruję. Kingdom of Amalur to jednak coś, w co od dłuższego czasu chciałem zagrać. Zapowiada się na typowego RPG-a fantasy, a takich gier mam ostatnio niedosyt. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Michał Wieczorek

Listopadowe PS Plus pozwala na ogranie gier, o których myślałem od dawna. Kingdoms of Amalur uwielbiam i przeszedłem niejeden raz, ale od dawna miałem ochotę powrócić do tego świata za sprawą remastera. Knockout City i First Class Trouble przykuły moją uwagę jakiś czas temu w wersjach PC, ale nie miałem jeszcze okazji ich wypróbować. Gry na VR ze świetnym Walking Dead są naprawdę miłym dodatkiem, ale niestety wyłącznie dla posiadaczy gogli VR. Moja ocena PS Plus w tym miesiącu: 4/5 Artur Łokietek

A Wam jak spodobał się PS Plus na listopad 2021? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.