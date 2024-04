Dzisiaj Electronic Arts wprowadza do PS Plus premierę na PS5

We wtorek 23 kwietnia posiadacze abonamentu PS Plus Extra uzyskają dostęp do ostatniego tytułu z kwietniowej oferty. To świeżutka premiera, którą wydaje EA Originals.

Choć gry z oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024 są dostępne od tygodnia, to jest jeden spóźnialski, który zostaje wrzucony do usługi właśnie dzisiaj. Dołącza on tym samym do takich hitów obecnej oferty, jak Dave the Diver czy The Crew 2. I nie zapominajcie, że do jednej z gier możecie odebrać 3 dodatki za darmo.

Sony już wcześniej zapowiedziało, że 23 kwietnia dostaniemy premierę w PS Plus, którą pobierzemy jedynie na PS5. Chodzi o grę, którą stworzyło studio Surgent, a wydało EA Originals. Przywitajmy zatem Tales of Kenzera: ZAU, bo o tej grze mowa.

Tales of Kenzera: ZAU od dzisiaj w PS Plus Extra

To metroidvania w formie platformowej gry akcji 2,5D, która czerpie garściami z historii oraz kultury ludów Bantu, zamieszkujących stepy środkowej oraz południowej Afryki. Wcielamy się w chłopca, młodego szamana, który zawarł pakt z bogiem śmierci, by przywrócić życie zmarłemu ojcu.

Przeżyj przygodę w pięknych i niebezpiecznych krainach Kenzery jako Zau, młody szaman, który zawiera umowę z bogiem śmierci, aby sprowadzić swojego Babę z ciemności. Dzięki kosmicznym mocom i niespodziewanej odwadze zapuścisz się w nieznane, mitologiczne krainy. Niegdyś tętniąca życiem Kenzera jest teraz pełna zagubionych duchów przodków. Gdy Zau zbliża się do swojego celu, czekają na niego trzy potężne istoty. Ich siła jest przerażająca i z jakiegoś dziwnego powodu wydają się znajome. PS Store

Nasza wędrówka będzie niebezpieczna i zwiedzimy podczas gry różne krainy, od malowniczych Wyżyn Ikakaramban, przez Lasy Kivulian, po Martwe Ziemie Itshokan. Poza tym, będzie jak na platformówki przystało, czyli sporo skakania i ubijania wrogów. Ponadto wraz z rozwojem fabuły ulepszymy naszego bohatera, co da nam dodatkowe możliwości. Dostaniemy się przykładowo we wcześniej niedostępne miejsca na mapach, zatem warto będzie co jakiś czas powracać do wcześniej odwiedzonych lokacji.

Na koniec warto wspomnieć, że założycielem Surgent Studios był Abubakar Salim. To aktor znany między innymi z roli Bayeka w grze Assassin’s Creed: Origins oraz roli w serialu Wychowane przez wilki.

To jak, przywitasz z radością ten tytuł w PS Plus czy zupełnie nie Twoja bajka?

Źródło: PlayStation Blog