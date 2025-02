PS Plus kwiecień 2025 może stracić świetne gry „Day One”

Dopiero co pisaliśmy, jakich tytułów oczekują gracze oraz kiedy zostanie ogłoszona oferta PS Plus marzec 2025 dla progu Essential. Apetyty są wielkie, lecz czy PlayStation spełni życzenia graczy? Tego nigdy nie wiadomo. Wiemy natomiast, które gry zostaną usunięte z katalogu Extra w marcu i niestety, lista jest dosyć bogata w duże tytuły AAA. Przejrzycie ją w naszej starszej wiadomości. Tutaj z kolei zajmiemy się dalszą przyszłością, czyli tym, co może nas czekać w kwietniu w usłudze PS Plus.

PS Plus kwiecień 2025. Katalog Extra może oberwać stratą gier „Day One”

Jeśli chcecie wcześniej zabrać się za gry, które mogą zostać usunięte z PS+ Extra w kwietniu, spójrzcie na poniższą listę. Warto nie odkładać tych tytułów na później, ponieważ mają mniejszą lub większą szansę na „wyjście” z usługi. Dlaczego? Ponieważ zostały do niej dodane 12 lub 24 miesiące temu, a zazwyczaj na takie okresy PlayStation podpisuje umowy z wydawcami.

Listę potencjalnych odchodzących gier stworzył jeden z użytkowników forum Reddit, który zaznacza jednocześnie, że to jego przewidywania, ale cóż… nie raz miał rację i prawda jest taka, że zawsze tracimy choćby część gier, które wymienia. Zatem nie traćcie czasu i bawcie się, zwłaszcza że wśród gier na celowniku są kapitalne tytuły „Day One”, które trafiły do katalogu Extra w dniu swojej premiery.

Gry dodane do PS Plus Extra w kwietniu 2024 (mogą odejść po 12 miesiącach)

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Dave the Diver

Oddballers

Construction Simulator

The Crew 2

Raji: An Ancient Epic

LEGO Ninjago Movie Videogame

Nour: Play With Your Food

Deliver us Mars

LEGO Marvel’s Avengers

Miasma Chronicles

Stray Blade

Gry dodane do PS+ Extra w kwietniu 2023 (mogą odejść po 24 miesiącach)

Kena: Bridge of Spirits

DOOM Eternal

Riders Republic

Wolfenstein II: The New Colossus

Slay the Spire

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Wolfenstein: The Old Blood

Paradise Killer

Sackboy: A Big Adventure

Jakie gry warto nadrobić?

Warto zabrać się za premierowy tytuł Animal Well (średnia ocen – 4.54/5). Tutaj autor wspomnianego wątku na Reddit zaznacza jednak, że co prawda gra została ogłoszona wraz z innymi z oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024, to pojawiła się w usłudze trochę później – 9 maja. Zatem może odejść w kwietniu, albo w maju. Jakby nie było, to naprawdę fajna mała produkcja, którą warto zaliczyć.

Podobnie jest z Tales of Kenzera: ZAU (średnia ocen – 3.62/5). To również gra „Day One”, którą ogłoszono w kwietniu zeszłego roku, ale nie pojawiła się w katalogu Extra wraz z innymi tytułami, tylko kilka dni później.

Ciekawą sytuację mamy też w przypadku Dave the Diver (średnia ocen – 4.8/5). Choć grę wydano na PC w 2023 roku, do PS Plus trafiła w kwietniu 2024 roku, w dniu swojej premiery na PS5/PS4. Zbliża się więc roczek od dostępności tytułu w usłudze, a zazwyczaj po takim okresie gry „Day One” z niej znikają. Jednak na ostatnim State of Play ogłoszono płatne DLC do Dave the Diver, zatem czy to dobry czas, by pozbyć się tego tytułu z usługi? Na pewno osłabiłoby to sprzedaż samego dodatku, lecz może PlayStation będzie chciało zarobić podwójnie, czyli na grze oraz DLC? Tego niestety nie wiadomo.

Jednym z większych pewniaków do odejścia jest niestety świetna gra Kena: Bridge of Spirits (średnia ocen – 4.49/5), która w kwietniu tego roku skończy 2 lata w usłudze. Co prawda nie był to tytuł „Day One”, ale za to jedna z pierwszych produkcji na PS5, która porwała graczy. Kena jest nastawioną na fabułę przygodową grą akcji, łączącą eksplorację z szybką walką. Zaliczenie fabuły zajmuje około 10 godzin, a wyciśnięcie z gry wszystkich soków drugie tyle.

Źródło: Reddit