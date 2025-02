PS Plus marzec 2025. Oczekiwane gry na PS5/PS4 i data ogłoszenia oferty

Gry z lutego już pewnie ograne, zatem czekamy na tytuły z oferty PS Plus marzec 2025. Do oficjalnego ogłoszenia dużo czasu nie zostało, a społeczność na forum Reddit już wie, jakie tytuły chciałby dostać. Czy PlayStation spełni marzenia graczy i czy nadchodzący miesiąc okaże się lepszy niż obecny? W lutym dostaliśmy PAC-MAN WORLD Re-PAC i głośne Payday 3, ale naszym zdaniem o niebo ciekawszym tytułem jest strzelanka High on Life, którą gorąco polecamy. To najwyżej oceniana gra z obecnej oferty, przy której zobaczymy średnią z ponad 11 tys. recenzji na poziomie 4.43/5.

PS Plus marzec 2025 – kiedy poznamy nową ofertę Essential?

PlayStation ma w zwyczaju ogłaszać nadchodzącą ofertę Essential w środę poprzedzająca pierwszy wtorek miesiąca. Zatem konkrety poznamy w tym tygodniu – dokładnie 26 lutego tuż po godzinie 17:30. Od razu opublikujemy dla Was listę gier wraz z trailerem.

Jakie tytuły w PS+ Essential na marzec 2025 chcieliby gracze?

Tutaj jak co miesiąc trwa zabawa na forum Reddit, gdzie społeczność podaje swoje typy, starając się przy okazji odgadnąć plany Sony. Rzadko się udaje, ale czasem jakaś gra z listy życzeń rzeczywiście pojawia się w oficjalnej ofercie PS Plus. Zatem jakie tytuły typują gracze na nadchodzący marzec? Choć propozycji jest wiele, najczęściej pojawiają się:

Assasin’s Creed Mirage

RoboCop: Rogue City

Hades

Atomic Heart

Resident Evil Village

Hogwarts Legacy

Najczęściej wypraszanym tytułem jest Assasin’s Creed Mirage, czyli najnowsza odsłona popularnej serii o skrytobójcach, która miała swoją premierę w 2023 roku. W grze odkrywamy ulice IX-wiecznego Bagdadu widzianego oczami Basima. Przenosimy się do Alamut, legendarnego domu asasynów, którzy stworzyli podstawy kreda.

