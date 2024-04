Mroczne horrory opuszczą Game Passa. Widzę je w PS Plus Extra na kwiecień 2024

Zbliżamy się małymi krokami do ujawnienia nowości w PS Plus Extra na obecny miesiąc. Szczegóły poznamy 10 kwietnia, choć już teraz wiemy o dwóch grach, które na 100 procent pojawią się w ofercie. W końcu przedstawiono je na oficjalnym blogu PlayStation. Tutaj postaramy się trochę pospekulować na temat kolejnych tytułów Extra na kwiecień, a że Sony nie raz brało do oferty gry opuszczające Xbox Game Pass, pora przyjrzeć się, co też zostanie usunięte u konkurencji. Być może po raz kolejny PlayStation podbierze “zielonym” ciekawe gry i umieści je we własnym abonamencie.

Co może przejść z Game Passa do oferty PS Plus kwiecień 2024?

Zacznijmy od tego, że Xbox Game Pass opuści wkrótce 6 gier, a 3 pozostałe usunięto pod koniec marca. Mamy więc dziewięciu kandydatów, choć część z nich od razu odrzucamy, ponieważ są dostępne lub były w PS Plusie. Wykluczamy zatem Back 4 Blood oraz Soma. Nie bierzemy pod uwagę również Hot Wheels Unleashed. Z kolei takie produkcje jak Infinite Guitars i Phantom Abyss w ogóle nie są dostępne na PlayStation, więc też nie trafią do nowej oferty PS Plus.

Co zatem zostaje? Spójrzcie na poniższą listę, gdzie pogrubioną czcionką zaznaczamy możliwe transfery do usługi PlayStation Plus:

Hot Wheels Unleashed

Infinite Guitars

MLB The Show 23

Amnesia: Collection

Amnesia: Rebirth

Back 4 Blood

Phantom Abyss

Research and Destroy

Soma

Mamy więc cztery możliwe tytuły, które Sony może zechce przejąć z Game Passa. Najciekawiej prezentują się Amnesia: Collection oraz Amnesia: Rebirth. Najlepszym kąskiem byłaby kolekcja zawierająca dwie pierwsze odsłony serii – Amnesia: Mroczny Obłęd (wraz z dodatkiem Amnesia: Justine) oraz Amnesia: A Machine for Pigs. To kultowe już survival horrory, które powinien znać każdy miłośnik gatunku. Oczywiście Rebirth również z chęcią byśmy zobaczyli w katalogu Extra, lecz prawdę mówiąc, trójka nie była już tak dobra jak poprzednicy.

Jeśli nie Amnesia, to co? Oby tylko nie MLB The Show 23, które w Polsce raczej nie spodoba się graczom. Natomiast Research and Destroy to nawet ciekawe podejście do gatunku gier akcji TPP i strategii turowych, w której ludzkość została zdziesiątkowana przez hordy potworów. Gra również posiada bardzo dobre oceny w PS Store (4.59/5), lecz równie dobrze moglibyśmy ją zastąpić czymś innym. Amnesia to po prostu niepowtarzalny klimat i na to bym stawiał, jeśli chodzi o przejścia gier z Game Passa do PS Plus.