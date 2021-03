Xbox Game Pass może dostać wszystkie gry Ubisoftu

Znany insider twierdzi, że sporo gier Ubisoftu zmierza do Xbox Game Pass. Microsoft miał zadbać o bardzo mocną ofertę na 2021 rok.

Microsoft sporo inwestuje w swoje usługi i gry. Do giganta z Redmond dołączyła właśnie Bethesda, która najpewniej wesprze bibliotekę Game Passa swoimi tytułami, a to i tak dopiero początek rozwoju abonamentu.

Ubisoft doda swoje gry do Xbox Game Pass?

Słynny insider, Shpeshal Ed, ujawnił, że Microsoft szykuje sporą niespodziankę. Do Game Passa ma trafić wiele gier Ubisoftu. Mowa o najnowszych produkcjach, które możemy ograć teraz między innymi w ramach Ubi+. Ubisoft miałby dodać swoje gry do Game Passa do końca bieżącego roku.

Co ciekawe, Ed nie ma pewności, czy firmy planują podobne połączenie, jak w przypadku wprowadzenia EA Play do Game Passa. Ubi mogłoby po prostu wrzucić swoje gry do abonamentu Microsoftu.

Nie mam stuprocentowej pewności, że Ubisoft+ trafi do Game Passa. Dostałem potwierdzenie faktu, że gry Ubisoftu pojawią się w Game Passie do końca roku. To coś w stylu EA Play Vault. (…). Zgaduję, że chodzi o wszystkie gry łącznie z Immortals. – pisze Shpeshal Ed

Źródło: AltChar

Dodatkowo insider uważa, że Microsoft mógłby wprowadzić dodatkowe progi subskrypcji do Game Passa. Chodzi konkretnie o zwiększanie ceny abonamentu, jeśli zechcemy dodać do swojej biblioteki gry od EA lub Ubisoftu. To jednak tylko przypuszczenia, a nie wewnętrzne informacje.

Shpeshal Ed to bardzo rzetelne źródło tego typu wieści. Ma na swoim koncie potwierdzone przecieki (między innymi dotyczące marcowej oferty PS Plus) i cieszy się sporą wiarygodnością w społeczności insiderów. Niemniej powyższe informacje należy traktować jako plotki dopóki nie otrzymamy ich potwierdzenia od któregoś z wydawców.

Xbox Game Pass jest dopiero na początku rozwoju

Eksplozja popularności subskrypcji Microsoftu nastąpiła niedawno. Firma wykonała świetną robotę w kwestii marketingu i doboru gier, a gracze chętnie korzystają z rozmaitych promocji. Aktualnie przygodę z Game Passem da się rozpocząć za dosłownie kilka złotych i wielu graczy zostaje przy subskrypcji na dłużej.

O ile nie jestem fanem wizji „Netflixa dla graczy”, tak wiem, że dla wielu osób jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Połączenie XGP z biblioteką gier kolejnego giganta branży byłoby bardzo dobrym i sensownym posunięciem. Microsoft chce stworzyć miejsce, w którym każdy znajdzie grę dla siebie. Przy okazji jest to najwyraźniej opłacalne dla deweloperów, skoro decydują się na udostępnianie swoich gier w tego typu subskrypcji.

To dopiero sam początek historii Game Passa i jestem przekonany, że jeszcze sporo o nim usłyszymy. Microsoft wyhodował sobie kurę znoszącą złote jaja, która tylko czeka na dalszy rozwój.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.