Pobieraj za darmo DLC do Harrego Pottera z PS Plus na wrzesień

Od kilkunastu godzin mamy dostęp do nowych gier z oferty PS Plus wrzesień 2024. To trzy tytuły, z których dwa szczególnie polecamy. Mowa o przygodowym horrorze Little Nightmares II oraz premierze Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha. Kto zdecydował się na pobranie tej drugiej gry, niech sięga po malutkie DLC, które dostajemy za darmo.

PS Plus z darmowym dodatkiem do Harrego Pottera

Pewnie wiecie, że abonament PS Plus umożliwia nie tylko pobieranie gier z comiesięcznej oferty, ale daje też inne profity. Jednym z nich jest możliwość odbierania za darmo dodatków do różnych gier. Możemy je otrzymać jedynie posiadając aktywną subskrypcję. Z okazji premiery i udostępnienia nowego Harrego Pottera w usłudze, Sony ofiaruje swoim abonentom również mały upominek. Jest nim DLC Skórka miotły „Naj-Błyskawica”. I choć nie jest to coś wielkiego, kliknięcie w “Dodaj do koszyka” nic nas nie kosztuje, a nowy wygląd miotły może okazać się fajnym urozmaiceniem naszej postaci.

Jak nietrudno się domyślić, gra traktuje o znanym z Harrego Pottera sporcie, w którym latamy na miotle. Oprócz klasycznych rozgrywek online, mamy tutaj tryb kariery, od podwórkowych rozgrywek w Norze Weasley’ów po starcia o wysoką stawkę na Pucharze Mistrzostw Świata w Quidditchu. Po mistrzostwo możemy sięgnąć w pojedynkę lub w trybie współpracy online z drużynami składającymi się z maksymalnie 3 znajomych.

Po niecałej dobie od premiery tytułu w PS Store, i dodaniu go jednocześnie do PS Plus, tytuł zebrał ponad 2,4 tys. ocen. Choć nie został przyjęty rewelacyjnie, to tragedii też nie ma. Obecnie średnia z recenzji graczy wynosi 3.45/5, więc nie jest najgorzej. A jak Tobie podoba się Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha?

