Sony usuwa mnóstwo gier z PS Plusa, a w sieci wrze. Szczególnie zabolała strata tych pozycji

Sony usuwa własne tytuły ekskluzywne sprzed lat z usługi PS Plus i nie tylko. Gracze nie chcą się z tym pogodzić, bo… to nie ma przecież sensu!

Ostatnia szansa, bo przepadnie – tak można podsumować aż 22 gry, które w maju znikają na dobre z usługi PlayStation Plus Extra i Premium. Choć pierwszy tytuł na maj w planie Essential wydaje się nieco poprawiać sytuację, to jednak nadal jest olbrzymia dysproporcja. Lepiej więc zagrać, póki jeszcze się da. I do tego taniej!

PS Plus z usuwanymi grami Sony

W sieci zawrzało, bo subskrybenci PS Plus nie kryją frustracji. Powód? Z PS Plus Extra i Premium znikają gry na wyłączność, takie jak Resistance: Fall of Man, Resistance 2 oraz Infamous: Second Son. Dla wielu graczy to spory cios — przecież ekskluzywne gry PlayStation sprzed lat były jednym z głównych powodów, żeby inwestować w wyższe progi abonamentu.

W komentarzach zawrzało jeszcze bardziej, bo gracze czują, że Sony usuwa swoje własne gry bez większego uprzedzenia. No bo jak to — płacisz, liczysz na stały dostęp do ekskluzywnych hitów, a tu nagle niespodzianka i ulubione pozycje znikają z biblioteki. W szczególności zabolało to tych, którzy liczyli, że PS Plus to coś więcej niż tylko rotacja starszych gier deweloperów third-party.

„Dosłownie nie ma powodu, by Infamous i Resistance kiedykolwiek opuściły usługę” – pisze jeden z graczy w serwisie X. „Czy tylko mi się wydaje, że co miesiąc więcej gier odchodzi niż pojawia się w usłudze?” – pyta inny subskrybent. Jednak obecne ruchy wydają się bardziej kontrowersyjne, bo w teorii to właśnie własne tytuły wydawały się być stabilnym fundamentem PlayStation Plus Extra i Premium. Sony, jak na razie, milczy w tej sprawie, a gracze mogą się tylko domyślać, czy to zapowiedź większych zmian w strategii.

Źródło: PlayStation Lifestyle