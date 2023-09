Gry z PS Plus – Sony dodało na PS5 „niebezpieczne” narzędzie

Jakie reakcje najczęściej towarzyszą ogłaszaniu nowych gier w PS Plus? Czy słyszysz wtedy słowa uznania i zachwyty, czy raczej tylko narzekanie? Gracze będą mogli wylewać teraz swoje żale w PS Store. I raczej nie jest to fajne.

Pisaliśmy niedawno o tym, że 5-gwiazdkowy system ocen pojawił się przy grach dostępnych w PS Store. Wygląda na to, że system jest dopiero wdrażany na PS5. Część graczy zwraca uwagę, że na PlayStation 4 takie oceny są dostępne od lat. Można zatem oceniać dowoli, ale tylko te produkcje, które kupiliśmy. Dotyczy to również gier otrzymywanych w ramach comiesięcznych zrzutów w PS Plus. Zastanawiam się tylko, czy wyjdzie to Sony na dobre.

Gracze wyrażą w ocenach niezadowolenie z gier w PS Plus?

Odkąd pamiętam, ogłoszeniu niemal każdej nowej oferty PS Plus towarzyszą narzekania. Rzadko kiedy widziałem głosy w stylu „te gry są po prostu świetne/przyzwoite/jestem zadowolony”. Dlatego zastanawiam się, jak gracze wykorzystają nowe narzędzie oceniania gier w PS Store. I nie tylko ja, ponieważ spore obawy pojawiły się wśród użytkowników forum Reddit komentujących ten wątek.

Jak tłumaczy jeden z użytkowników forum, możesz oceniać dowolne gry PS Plus pobrane na poziomach Essential i wyższych oraz inne gry, które posiadasz. W przypadku poziomu Extra musisz kliknąć „Pobierz”, aby móc oceniać gry. System nie pokazywał przycisku „Oceń” dla Nier Replicant, ale kiedy nacisnąłem przycisk Pobierz, wyświetlił się przycisk.

Wśród komentarzy pojawił się głos, że teraz wszystkie gry z PS+ będą miały kiepskie oceny tylko dlatego, że gracze są wściekli.

„Dobrze, że to tylko oceny, a nie możliwość recenzji gry z PS+”

Od razu pojawiło się również narzekanie, że Sony dało ciała tworząc system ocen oparty na gwiazdkach. Dlaczego nie możemy napisać krótkiej recenzji tytułu? Ktoś odpowiada: Wszyscy wiemy, jak kończą się pisemne recenzje… każde miejsce, które pozwala na pisanie recenzji, ostatecznie zamienia się w śmietnik. A taki śmietnik trzeba moderować, co stanowi dodatkową pracę dla obsługi sklepu PlayStation.

Myślę, że bezpieczniej jest nie pozwalać ludziom na pisanie recenzji. Zwłaszcza, że czasami nawet tutaj [na Reddit] zamieszczają całe długie posty w formacie eseju na temat gry znajdującej się w Plusie, która jest „niskiej jakości” tylko dlatego, że im się nie podoba. Ktoś tworzy wpis dłuższy niż 1 linijkę, w którym twierdzi, że to gó*no, bo dali grę w golfa, a mi „nigdy w całym moim piep***nym życiu nie zależało na golfie”. Reddit

Zatem Sony zagrało ostrożnie, nie dając nam możliwości pisania recenzji. Z drugiej i tak uważam, że oddało w ręce graczy niebezpieczne narzędzie. Może ono posłużyć do niesłusznego zaniżania ocen gier z PS Plus tylko dlatego, że „nie lubię golfa/strategii/indyków/liczyłem na AAA/podwyższyli ceny abonamentu itd…”. Obym się mylił. Jak sądzisz?