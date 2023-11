PS Plus na grudzień 2023. Takich gier oczekują posiadacze PS5 i PS4

Zaraz po weekendzie Sony ogłosi oficjalnie ofertę PS Plus na grudzień dla progu Essential. Konsolowcy typują gry, licząc szczególnie na trzy tytuły.

Zbliżamy się powolutku do rozwiania tajemnicy na temat tego, jakie gry na PS5 i starszą konsolę pojawią się w ofercie PS Plus Essential na grudzień. Od kilkunastu godzin społeczność Reddit stara się odgadnąć, co zaoferuje Sony. Czasem takie typy się sprawdzają, lecz przede wszystkim warto spojrzeć, jakie są oczekiwania samych graczy.

Kup PS Plus w promocji na Black Friday 2023

Jak wiecie, w PS Store trwa promocja na roczne abonamenty (dla osób bez subskrypcji). Możemy z niej korzystać jeszcze do 27 listopada. Zatem kto wybiera się na zakupy do sklepu Sony, niech taniej doładuje portfel:

Jakich gier oczekują gracze w grudniowym planie Essential?

Z wielu propozycji przedstawionych na wspomnianym forum, trzy przewijają się zdecydowanie najczęściej. Jak zawsze wałkowany jest temat Sifu. Wielu konsolowców wciąż ma nadzieję, że tytuł pojawi się w najniższym progu Plusa. Przypominam, że posiadacze abonamentu Premium mogą pobierać trial, który jest dostępny w PS Store do 28 stycznia 2024. Wątpię, że do tego czasu produkcja wyląduje w innym planie usługi.

Drugą oczekiwaną grą, i tutaj też bez większego zaskoczenia, jest niezależny Hades. Ten tytuł również był wielokrotnie typowany na Reddit, lecz jak widać, to wciąż pudło. Czy w końcu życzenia graczy się ziszczą?

Na koniec mamy grę, która wcześniej nie pojawiała się zbyt często w życzeniach społeczności. Mowa o Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, które teraz jest typowane ze względu na kolejną część FF, która zadebiutuje na PS5 pod koniec lutego 2024 roku. Cóż, czasem się zdarzało, że w okolicach premiery nowej części jakiejś serii, dostawaliśmy w Plusie starszą odsłonę.