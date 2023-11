Tyle miejsca zajmą gry z oferty PS Plus Essential na grudzień

Dopiero co poznaliśmy ofertę PS Plus Essential na grudzień 2023 roku. Dopiero co podsyłałem Wam również namiary do darmowych dodatków, które można pobrać do najlepszej gry z nowej oferty. Jednak to nie koniec wieści towarzyszących grudniowej ofercie. Dowiedzieliśmy się bowiem, ile miejsca zajmą nowe gry na dysku PS5 oraz PS4. Można śmiało powiedzieć, że pod tym względem będzie to jedna z najmniejszych comiesięcznych ofert.

Szykuj konsolę na przyjęcie gier z PS Plus na grudzień

Dokładne rozmiary każdej gry podał PlayStation Game Size na swoim koncie w serwisie X (dawny Twitter). Jak się okazuje, nawet jeśli zechcemy pobrać każdy z nadchodzących tytułów, potrzebujemy jedynie 18,67 GB na dysku SSD. W przypadku last-gena, w nowej ofercie znajdziemy dwie gry, ponieważ Sable będzie przeznaczone tylko dla posiadaczy PlayStation 5. Pliki gier na PS4 zazwyczaj są większe, lecz i tak wychodzi „mało”. Łączna waga Lego 2K Drive oraz Powerwash Simulator w wersji na starszą konsolę to tylko 23,85 GB.

Lego 2K Drive : PS4 : 15.285 GB / PS5 : 9.612 GB

: PS4 : 15.285 GB / PS5 : 9.612 GB Powerwash Simulator : PS4 : 8.570 GB / PS5 : 7.132 GB

: PS4 : 8.570 GB / PS5 : 7.132 GB Sable: PS5 : 1.926 GB

Przypomnę jeszcze, że Lego 2K Drive pozwala nam pościgać się w otwartym świecie zarówno na asfalcie, jak i na szutrze oraz wodzie. Ciekawą funkcją jest tutaj również możliwość tworzenia własnych samochodów i maszyn, a także modyfikowanie obecnych pojazdów. Powerwash Simulator to natomiast walka z brudem na ulicach fikcyjnego Muckingham i innych lokacji. Możemy grać w pojedynkę lub z innymi graczami (maksymalnie 5 osób). Sable to z kolei gra przygodowa, rzucająca nas do pustynnego świata wypełnionego starożytnymi ruinami oraz wrakami statków kosmicznych.

Mamy zatem trzy zróżnicowane gry, które prezentują przyzwoity poziom. Jestem ciekaw, czy cała trójka znajdzie się na Twojej konsoli.