God of War to kolejny remaster Sony?

God of War Remaster – Sony szykuje wielką niespodziankę? Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy serii „God of War”, pojawiają się liczne spekulacje na temat odświeżenia klasycznych przygód Kratosa. Według najnowszych doniesień, Sony planuje ogłosić remaster greckiej sagi „God of War” już w marcu 2025 roku, dokładnie w momencie jubileuszu serii.

Informacje te pochodzą od znanego branżowego insidera, Jeffa Grubba, który zasugerował, że zapowiedź remastera nastąpi w marcu, podczas obchodów 20-lecia marki. Grubb odnósł się do posta na platformie BlueSky, gdzie artysta wspomniał o pracy nad projektem związanym z nadchodzącą rocznicą. W odpowiedzi Grubb napisał: „Myślę, że te plotki o remasterze 'God of War’ trochę się pospieszyły. Te rzeczy wydarzą się bliżej tego momentu”.

Które gry z serii God of War doczekają się remastera?

Dodatkowo, chiński insider Lunatic Ignus twierdzi, że studio Nixxes Software pracuje nad pełnym remasterem greckiej sagi „God of War”. Według jego informacji, kolekcja ma obejmować wszystkie tytuły osadzone w mitologii greckiej, w tym:

„God of War” (2005),

„God of War II” (2007),

„God of War III” (2010),

„God of War: Chains of Olympus” (2008),

„God of War: Ghost of Sparta” (2010),

„God of War: Ascension” (2013).

Ignus sugeruje również, że prace nad projektem zostały już zakończone, a oficjalne ogłoszenie nastąpi w marcu 2025 roku, w ramach obchodów 20-lecia serii.

Klasyczne gry powrócą na nowoczesne platformy?

Seria „God of War” zadebiutowała w 2005 roku na konsoli PlayStation 2, szybko zdobywając uznanie graczy i krytyków za dynamiczną rozgrywkę oraz głęboką fabułę opartą na mitologii greckiej. W 2018 roku nastąpił reboot serii, przenosząc Kratosa do świata mitologii nordyckiej. Gra odniosła ogromny sukces, co zaowocowało kontynuacją wydaną w 2022 roku. Mimo zmiany settingu, fabuła pozostała spójna, ukazując dalsze losy Kratosa w nowym mitologicznym świecie.

Jeśli plotki okażą się prawdziwe, remaster greckiej sagi „God of War” pozwoli graczom na nowo przeżyć klasyczne przygody Kratosa na współczesnych platformach. Obecnie oryginalne gry są dostępne jedynie na starszych konsolach, takich jak PlayStation 3 i PlayStation Portable, co ogranicza dostępność tych tytułów dla nowych graczy. Odświeżona kolekcja mogłaby wypełnić tę lukę, oferując zmodernizowaną grafikę i ulepszoną rozgrywkę dostosowaną do możliwości najnowszych konsol.

Remaster God of War w PlayStation Plus?

Warto również wspomnieć, że wcześniejsze doniesienia sugerowały możliwość udostępnienia remastera w ramach abonamentu PlayStation Plus. Choć Sony nie potwierdziło tych informacji, taka decyzja mogłaby przyciągnąć nowych subskrybentów i zwiększyć zainteresowanie odświeżonymi tytułami. Tym bardziej, że dwie najnowsze części czyli God of War z 2018 roku oraz Ragnarok, są już dostępny w PS Plus.

Oficjalna zapowiedź God of War Remaster już w marcu 2025?

Fani serii z niecierpliwością oczekują oficjalnych informacji od Sony. Jeśli plotki się potwierdzą, marzec 2025 roku będzie wyjątkowym miesiącem dla miłośników „God of War”, którzy będą mogli ponownie zanurzyć się w epickich przygodach Kratosa w odświeżonej oprawie graficznej.

Źródło: Twistedvoxel, Reddit