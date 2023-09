PS Plus Extra we wrześniu ze świetną listą gier, tyle że do usunięcia. Masz tydzień

Wrzesień to nie tylko nowe gry na PS5 i PlayStation 4 w katalogu PS Plus Extra, lecz również kolejne tytuły, które pożegnamy. Za tydzień z usługi zniknie kilka dużych i głośnych tytułów.

Choć do ogłoszenia nowej oferty PS Plus Extra pozostało kilkanaście godzin, już wczoraj pojawił się przeciek zdradzający nadchodzące atrakcje. A ja chcę Wam przypomnieć tymczasem, jakie atrakcje odejdą we wrześniu z usługi. Został tylko tydzień na zabawę przy ośmiu grach! Zatem zobaczcie, co jeszcze można włączyć na ostatnią chwilę i ukończyć.

PS Plus Extra we wrześniu straci następujące gry na PS5 i PS4

Kilka dni dzieli nas od wyrzucenia z katalogu PlayStation Plus Extra takich gier AAA, jak choćby Deathloop oraz obie części Watch Dogs. Ten miesiąc zapowiada się naprawdę nieciekawie pod względem usuwanych tytułów z usługi. Oto one:

Chicory A Colorful Tale

Death End re;Quest 2

Deathloop

Nidhogg 2

Through the Darkest of Times

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Gry z powyższej listy będą dostępne w PS+ Extra jedynie do 19 września, godziny 11:00 czasu polskiego. Zatem tydzień pozostał na to, by dokończyć pozaczynane przygody i się z nimi pożegnać.