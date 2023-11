Gra znana na cały świat podbiła PS Plus, dzięki nowej wersji na PS5

Z początkiem listopada w PS Plus Extra pojawiła się gra na PS5, z której wielu drwiło i zwyczajnie dziwiło się, po co komu „coś takiego”. Jak się okazuje, tytuł zdobył duże zainteresowanie.

Kilka dni temu pisaliśmy o reakcji graczy na aktualizację pewnej gry, która wcześniej była dostępna jedynie w wersji na PlayStation 4. Ubisoft wypuścił cichy update i tak oto mamy karciankę Uno w wersji na PS5. Do tego, jest ona dostępna w PS Plus Extra. Już się uśmialiście? Jeśli tak, to zobaczcie, że gra chwyciła i to mocno.

Uno w PS Plus Extra na PS5 i mamy gigantyczny wzrost użytkowników

Na twarzach włodarzy z Ubisoft też rysuje się uśmiech, lecz nie szyderczy, tylko pełen zadowolenia. Z pewnością zauważyli, jak Uno poradziło sobie po aktualizacji do wersji na PlayStation 5. O sukcesie małej karcianki pisze serwis truetrophies, który monitoruje ponad 3,2 mln aktywnych kont PSN.

Przeglądając dane graczy na PS5 i PS4 za tydzień kończący się w niedzielę 6 listopada 2023 r. – czyli tydzień, w którym wypuszczono bezpłatną aktualizację PS5 dla Uno – wyraźnie widać, że liczba graczy w Uno wzrosła o 165,8%. Truetrophies

Zatem mowa tutaj o ponad 2,5-krotnym wzroście graczy sprawdzających grę poprzez usługę PS Plus Extra. Oczywiście nie znamy konkretnych czynników, które doprowadziły do wzrostu popularności karcianki. Poza tym, że mamy ją w Plusie, gra jest stosunkowo tania w PS Store. Osoby posiadające ją na PS4 otrzymały również darmowy update do wersji PS5. Lecz jakby nie było, 165,8% więcej graczy jest faktem i… robi wrażenie.