Ubisoft po cichu aktualizuje swoją grę w PS Plus. Gracze ryczą ze śmiechu, że płacą za „takie coś”

Nikt nie zapowiadał, nikt nie uprzedzał, lecz stało się. Na początku listopada Ubisoft wypuścił aktualizację do gry… Uno, która jest dostępna w PS Plus Extra. Wywołało to wielką dyskusję wśród społeczności PlayStation zebranej na Reddit. Wątek zatytułowany „Cieszę się, że płacę 150 dolarów rocznie za takie coś” stał się niezwykle popularny i chętnie komentowany. Zapewne przez użyty sarkazm, a może… rzeczywiście nikt nie chce Uno w PS Plus? Od razu odpowiem – tak, niektórzy chcą i bronią produkcji wszystkimi kończynami.

Uno ze specjalną wersją na PS5. Czy takie gry „zasługują” na PS Plus?

Jeszcze w październiku Uno było dostępne w PS Store jedynie w wersji na PlayStation 4. Jednak Ubisoft zdecydował, że posiadaczom PS5 należy się dedykowana wersja gry. Dostaliśmy ją dzięki darmowej aktualizacji karcianki. Nie wiadomo tak naprawdę, czym różni się edycja gry na nową generację, lecz zapewne jedynie szybszymi czasami ładowania.

Nie wiedzieć też czemu, ale zwykła aktualizacja do Uno wywołała lawinę komentarzy i śmiechu. Oburzeni gracze zaczęli grzmieć, że nie po to płacą za subskrypcję, by grać w karciankę. Argumentują swoje zarzuty wysoką ceną za roczny pakiet PS Plus Extra (w Polsce to 520 zł). Tylko zapomniano przy tym, że do katalogu Extra wpada co miesiąc kilkanaście innych często dużych produkcji, w tym AAA.

Są jednak obrońcy Uno na PS5. Twierdzą, że dla wielu posiadaczy PlayStation to świetna gra, przy której można spędzić godziny. Choć szczerze mówiąc, nikt nie wypowiedział się w swoim imieniu. I tak cicha aktualizacja małego Uno po raz kolejny wywołała dyskusję na temat jakości katalogu gier w PS Plus. Twoim zdaniem tytuły wrzucane do Plusa są coraz gorsze czy jesteś zadowolony z comiesięcznej oferty i takie Uno nie wywołuje w Tobie ataku wściekłości na cały świat?