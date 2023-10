Oto oficjalna oferta PS Plus październik 2023 dla progów Extra i Premium. Sony podało już pełną listę gier, zatem pora zobaczyć, co i kiedy pobierzemy.

Wcześniejszy przeciek ujawnił kilka gier, które mają wpaść do oferty PS Plus Extra i Premium na październik 2023. Teraz możemy potwierdzić jego prawdziwość, a oprócz tego podać Wam pełną listę gier na ten miesiąc. Pamiętaj, że podane tytuły na PS5 oraz PlayStation 4 pobierzesz jedynie z aktywnym abonamentem PS Plus Extra lub Premium. Jeśli chcesz go kupić lub przedłużyć, skorzystaj z tanich doładowań portfela:

Tak prezentuje się październikowa oferta PS Plus dla wszystkich progów usługi

Oto lista kolejnych gier, które subskrybenci otrzymają w październiku. Przypominam jednocześnie, że już teraz możesz pobrać 3 gry dostępne w pakiecie PS+ Essential. Są to:

The Callisto Protocol : PS4 : 58.486 GB / PS5 : 48.504 GB

: PS4 : 58.486 GB / PS5 : 48.504 GB Farming Simulator 22 : PS4 : 19.658 GB / PS5 : 16.360 GB

: PS4 : 19.658 GB / PS5 : 16.360 GB Weird West : PS4 : 4.188 GB / PS5 : 4.186 GB

Oferta PS+ Extra na październik 2023 – lista gier:

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

Oferta PS+ Premium na październik 2023 – lista gier:

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

Gry z progów Extra oraz Premium zostaną udostępnione do pobrania w najbliższy wtorek, który przypada na 17 października.