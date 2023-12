20 gier do usunięcia z PS Plus w grudniu i styczniu. Filmik pokazuje wszystkie tytuły

Rozplanujcie sobie czas, ponieważ mogą to być ostatnie chwile z grami, które macie jeszcze zamiar przejść. PS Plus Extra straci wkrótce aż 20 tytułów. Wiele z nich będzie naprawdę żal.

Podawaliśmy już wcześniej wszystkie gry, które Sony zamierza usunąć z PS Plus Extra zarówno w grudniu tego roku, jak i w styczniu roku przyszłego. Warto jednak przypomnieć wszystko jeszcze raz, ponieważ czas ucieka, a chyba każdy chce zdążyć z zaległościami. Pamiętajcie, że po „wyrzuceniu” podanych niżej gier z Plusa, nawet jeśli macie je pobrane, nie będziecie mogli ich uruchomić. No, może że po prostu kupicie sobie dany tytuł w PS Store.

PS Plus Extra straci wkrótce aż 20 gier. Oto lista

Na liście gier do usunięcia znajdziemy sporo tytułów dużego kalibru. Stracimy Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny. Nie pogramy również w Devil May Cry 5, Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition czy It Takes Two. Zerknijcie na filmik, a zaraz pod nim na listę, by łatwiej „ogarnąć” całość wzrokiem. Zwracam uwagę, że na filmiku jest błąd odnośnie daty usunięcia gier w styczniu. Tak naprawdę, stracimy je nie 23, a 16 stycznia. Grudniowe tytuły odlecą natomiast w niepamięć 19 dnia miesiąca.

Gry, które zostaną usunięte z PS+ Extra w dniu 19 grudnia 2023:

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza: Like a Dragon

Middle-earth: Shadow of Mordor

Middle-earth: Shadow of War

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo – A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th

Legends of Ethernal

The Escapists 2

Tytuły, które zostaną usunięte z PS+ Extra w dniu 16 stycznia 2024:

It Takes Two

Devil May Cry 5

SnowRunner

JETT: The Far Shore + Given Time

OMNO

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories

Mitsurugi Kamui Hikae

Sporo tego, zatem dajcie znać, które z wymienionych tytułów czekają jeszcze w Waszej kolejce na ogranie.