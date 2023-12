Ukryty diament w nowej ofercie PS Plus. Zachwycający brutalny FPS

Dzisiaj poznamy ofertę PS Plus Essential na styczeń 2024, ale jeszcze przez moment zatrzymajmy się przy obecnej liście gier. Jedną z nowości dostępnych w katalogu Extra jest dynamiczna strzelanina z widokiem z pierwszej osoby. Mowa o Prodeus, które miało swoją premierę na PS5 i PS4 w zeszłym roku. Jeśli nie graliście wcześniej, koniecznie pobierzcie tytuł z PS+. Fani strzelanek w stylu DOOM są w siódmym niebie. Za co wychwalają grę?

W ciągu ostatnich dni widziałem na Reddit kilka wątków wychwalających Prodeus. Spójrzcie choćby na te dwa (pierwszy wątek, drugi wątek). Widać, że wiele osób dopiero teraz odkryło ten „roczny” już tytuł, dzięki udostępnieniu go w PS Plus Extra.

Nie spodziewałem się, że aż tak mi się to spodoba. Dorastałem grając w DOOM 2, Duke Nukem 3D i Hexen: Beyond Heretic, więc nie muszę dodawać, że mam do tego lekkie nastawienie nostalgiczne. Jest to jednak świetna, unowocześniona wersja wspomnianych gier. To tak, jakby Brutal DOOM (popularny mod DOOM 95) dostał prawdziwą grę.