PS Plus Extra z niespodzianką. Gangsterskie gry w stylu GTA już w usłudze

Posiadacze abonamentu PS Plus Extra dostali dostęp do dwóch starszych, lecz jakże grywalnych tytułów przywodzących na myśl starsze odsłony GTA.

Hotline Miami Collection zadebiutowało pod koniec października na PS5. Obie gry z serii otrzymały wówczas wersje dedykowane najnowszej generacji konsoli od Sony. Obecnie można je kupić w PS Store w promocji za 22 zł z groszami pod tym linkiem, albo… i tutaj niespodzianka! 14 listopada gry zostały udostępnione w PS Plus Extra. Zatem posiadacze abonamentu ograją obie gry bez wydawania dodatkowej kasy. A jeśli ktoś posiada PS+ Premium, nie będzie nawet musiał pobierać gier na dysk konsoli, ponieważ można w tym przypadku skorzystać ze streamingu.

Pobierajcie gry Hotline Miami w PS Plus Extra

Mamy jeszcze dobrą wiadomość dla osób, które posiadają obie części Hotline Miami, tyle że na last-genie. Kto ma cyfrowe wersje tych gier na PS4, aktualizacje do edycji na PlayStation 5 otrzymuje za darmo.

Chętni pograć w Hotline Miami oraz Hotline Miami 2: Wrong Number poprzez PS Plus Extra? Zatem pobierajcie gry przechodząc pod poniższe adresy:

Ciekawe jest to, że to kolejne gry, które dopiero co otrzymały dedykowane wersje na PS5. Dopiero co pisaliśmy o Uno od Ubisoftu, które niespodziewanie okazało się wielkim hitem w Plusie. Na początku aktualizacja karcianki wydawała się śmieszna, lecz ostatecznie gra zyskała ponad 165% więcej użytkowników. Czy podobne wzrosty zobaczymy przy tytułach z serii Hotline Miami? Wszystko zależy od Was.