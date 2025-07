Szykujcie sporo miejsca na dysku na lipcowe hiciory w Plus Extra

Cyberpunk 2077 można już pobierać w ramach PS Plus Extra, ale konto PlayStationGameSize na X zdradziło też, ile miejsca na dysku będą potrzebować kolejne gry, które pojawią się w katalogu 15 lipca. Jeśli macie konsolę zawaloną screenami i zrzutami z gier, to lepiej zacznijcie porządki.

Ile zajmują gry w PS Plus Extra i Premium na lipiec 2025?

Na pierwszy ogień poszedł Cyberpunk 2077 – dostępny już teraz, i choć gra przeszła przez wiele patchy, to nadal zajmuje sporo. Na PS4 musicie przygotować prawie 60 GB, a na PS5 ponad 62 GB. Różnica, co zaskakujące, jest więc niewielka. Dalej mamy New World: Aeternum. Ten tytuł na PS5 to już grubszy kaliber i waży aż 68,3 GB. To zresztą najcięższa gra z nadchodzącego zestawu.

Jeśli liczyliście na coś lżejszego, to Planet Zoo będzie miłą odskocznią. Gra waży jedynie 17,6 GB. Na koniec Banisher: Ghosts of New Eden i tu znów wracamy do poważniejszych rozmiarów, bo produkcja Sandoxa to 53,4 GB danych do pobrania. Nadal jednak bez większego szału ani szoku.

Podsumowując: jeśli chcecie ograć wszystko, będziecie potrzebować ponad 200 GB wolnego miejsca. I to tylko na PS5. Całkiem sporo.

Ile miejsca zajmą sierpniowe gry PS Plus Extra (PS4/PS5)?

