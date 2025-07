PS Plus lipiec 2025 już dzisiaj z polskim mega hitem. Oferta Extra i Premium ujawniona

Sony zaprezentowało dzisiaj zestaw gier, które już niedługo trafią do oferty PS Plus lipiec 2025, a konkretniej – do katalogów Extra i Premium.

Dowiedzieliśmy się właśnie, jakie gry pobierzemy w ramach oferty PS Plus na lipiec w wyższych progach usługi. Nowe tytuły będzie można pobierać od wtorku, 15 lipca, choć są tutaj dwa wyjątki. Największą grę miesiąca pobierzemy już dzisiaj! Pełna lista gier – jak co miesiąc – obejmuje zarówno hity AAA, jak i mniejsze perełki. Gracze z dostępem do pakietu Premium mogą liczyć także na dwa kultowe klasyki.

PS Plus lipiec 2025 oficjalnie. Lista gier Extra i Premium

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 (dostępne od 9 lipca)

(dostępne od 9 lipca) Abiotic Factor | PS5 (dostępne od 22 lipca)

(dostępne od 22 lipca) Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

Twisted Metal 3 | PS5, PS4 [PREMIUM]

[PREMIUM] Twisted Metal 4 | PS5, PS4 [PREMIUM]

Cyberpunk 2077 został udostępniony w PS Plus Extra już dzisiaj, 9 lipca, a Abiotic Factor pojawi się w usłudze 22 lipca. Pozostałe tytuły będą dostępne od 15 lipca, w tym Twisted Metal 3 i Twisted Metal 4 dla abonentów PlayStation Plus Premium.

To jednak nie wszystko. Zanim nowa oferta wejdzie w życie, warto nadrobić zaległości w grach, które 15 lipca znikną z katalogów Extra i Premium. To ostatnia szansa, by zagrać m.in. w Remnant II, Dying Light 2 Stay Human, czy CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION. Pełna lista tytułów do usunięcia wygląda następująco:

Remnant II (PS5)

(PS5) Vampire: The Masquerade – Swansong (PS5/PS4)

(PS5/PS4) CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Dying Light 2 Stay Human (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Mount & Blade II: Bannerlord (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Job Simulator (PSVR/PSVR2)

To już ostatni dzwonek, by je sprawdzić, zanim znikną z oferty!

Źródło: PlayStation Blog