Tanie gry na PS4 i PS5. Ostatni tydzień na 50 gier do 15 zł w PS Store!

Wielka wyprzedaż „Lipcowe oszczędności” w PS Store trwa w najlepsze, ale warto się pospieszyć, ponieważ promocje kończą się już 17 lipca. Przejrzeliśmy całą ofertę i wybraliśmy 50 najlepszych tytułów do 15 zł, które warto dorzucić do swojej biblioteki, zanim przepadną.

Letnie przeceny w PS Store to świetny moment, by za symboliczne kwoty nadrobić zaległości, sprawdzić niszowe perełki albo po prostu wrzucić coś nowego do kolejki. Tym bardziej, że za kilka złotych można tu trafić naprawdę konkretne tytuły. Choć wyprzedaż trwa od końcówki czerwca, przypominamy – został tylko tydzień, by upolować coś ciekawego bez obciążania portfela. A skoro przy portfelu już jesteśmy, zasilcie go tanimi doładowaniami PSN, a zyskacie jeszcze więcej na każdej z promocji.

Tanie doładowania do PS Store to sposób na większy rabat

W naszym przeglądzie znajdziecie gry z różnych gatunków: mroczne narracyjne przygodówki, jak This War of Mine: The Little Ones, dynamiczne strzelanki pokroju Agents of Mayhem, czy zaskakująco solidne produkcje niezależne, jak Gauntlet: Slayer Edition. Wiele z nich to tytuły, które przyciągały uwagę w dniu premiery, ale teraz są do zgarnięcia za przysłowiowe grosze.

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe zniżki dla subskrybentów PS Plus. Z abonamentem niektóre pozycje schodzą nawet do 4 zł, jak choćby SteamWorld Dig, który za taką cenę jest niemal obowiązkowy. Poniżej znajdziecie zatem pełną listę pierwszych 25 tytułów, które polecamy. Symbolem “serca” oznaczyliśmy te, które naszym zdaniem szczególnie warto sprawdzić.

50 tanich gier z PS Store. Zobaczcie pierwszą część listy

Agents of Mayhem

Od twórców serii Saints Row przychodzi kolorowy chaos, który łączy akcję TPP z humorem komiksów z lat 80. i 90. Gra oferuje 12 agentów do odblokowania, każdy z własnym stylem i umiejętnościami, a misje rozgrywają się w otwartym Seulu przyszłości. To lekkie, efektowne strzelanie bez spiny – bardziej popcorn niż taktyka, ale wciąga zaskakująco mocno.

Gauntlet: Slayer Edition

Klasyczny dungeon crawler powraca w odświeżonej, dynamicznej wersji, idealnej do gry solo lub w kooperacji (lokalnie i online). Cztery unikalne klasy postaci, hordy przeciwników i masa lootu sprawiają, że każda sesja to czysta, oldschoolowa rzeźnia. Gauntlet ma świetne tempo i retro klimat – idealny wybór na luźne wieczory z padami.

This War of Mine: The Little Ones

W tej poruszającej grze wojna nie toczy się na froncie, tylko w ruinach miasta – oczami cywilów próbujących przetrwać dzień po dniu. Edycja „The Little Ones” dodaje dzieci, co jeszcze mocniej uwypukla tragizm codziennych wyborów, takich jak podział racji żywnościowych czy decyzje moralne. To trudna, emocjonalna i wyjątkowo ludzka opowieść, która zostaje z graczem na długo po napisach końcowych, dlatego warto ją poznać.

Przejdź na drugą stronę po kolejne promocje w cenie do 15 zł.