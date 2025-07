Odbierajcie wielki hit i 2 inne gry w ramach PS Plus Essential. Nowa oferta dostępna

Sony odpala lipcowe gry w PS Plus Essential. Na start Diablo IV i nie tylko. To mocny miesiąc dla abonentów, a gry możecie odbierać właśnie teraz.

Lipcowa oferta PS Plus Essential wygląda zdecydowanie lepiej niż ostatnie miesiące. Od dziś (1 lipca) można już przypisać do konta trzy gry, a wśród nich znajduje się prawdziwy hit od Blizzarda.

PS Plus lipiec 2025 dostępne

Nowa oferta trafiła najpierw do graczy w Azji, ale zgodnie z harmonogramem od południa 1 lipca będzie obowiązywała też w Europie. Co przygotowano na ten miesiąc? Użytkownicy najniższego progu subskrypcji mogą dodać do biblioteki:

Diablo IV (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The King of Fighters XV (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Jusant (PS5)

Trzeba przyznać, że po kilku dość przeciętnych zestawieniach, ten zestaw wygląda naprawdę solidnie. Szczególnie obecność Diablo IV robi tu wrażenie, bo to tytuł wciąż bardzo świeży i rozwijany przez Blizzarda. Do tego dostajemy udaną bijatykę i klimatyczną grę wspinaczkową, czyli miks dla bardzo różnych typów graczy.

Sony przypomina też (choć nie bardzo się z tym afiszuje), że pobieranie tych samych gier z wyższych progów subskrypcji, czyli Extra lub Premium, może skutkować nadpisaniem licencji. Oznacza to, że kiedy gra zniknie z katalogu Extra, przestaniemy mieć do niej dostęp, nawet jeśli wcześniej przypisaliśmy ją z poziomu Essential. W skrócie, jeśli masz PS Plus Extra i widzisz Diablo IV czy Jusant, lepiej upewnij się, że dodałeś je najpierw przez zakładkę Essential. Tylko wtedy gra zostaje z tobą na zawsze.

Źródło: PlayStation Lifestyle