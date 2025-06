Potężna oferta PS Plus na lipiec 2025. Diablo IV i tony atrakcji z okazji 15-lecia

PlayStation Plus świętuje 15. urodziny i rozdaje hity na lipiec! Diablo IV, KoF XV i Jusant trafią do subskrybentów. A to dopiero początek atrakcji! Oto oferta PS Plus lipiec 2025.

PlayStation Plus kończy właśnie 15 lat i z tej okazji Sony nie tylko dziękuje graczom za wspólną drogę, ale też szykuje masę niespodzianek. Jedną z nich jest lipcowy zestaw darmowych gier, w którym znalazły się prawdziwe petardy. Ale to nie wszystko, bo na fanów czekają także zniżki, triale i specjalne turnieje.

15 lat PS Plus – atrakcje i gry

Od 1 lipca do 4 sierpnia subskrybenci wszystkich poziomów PlayStation Plus będą mogli przypisać do biblioteki trzy nowe gry. Największym hitem jest oczywiście Diablo IV na PS4 i PS5, czyli najnowsza odsłona kultowego hack’n’slasha, oferująca nie tylko mroczną kampanię, ale też rozbudowany endgame, walki z bossami i pełne wsparcie cross-play.

Gry w PS Plus Essential lipiec 2025:

Diablo IV (PS4, PS5)

The King of Fighters XV (PS4, PS5)

Jusant (PS5)

Drugim tytułem jest The King of Fighters XV, który trafi na PS4 i PS5 wraz z bonusem w postaci klasycznego stroju dla Leony z odsłony z 1996 roku. To mocny ukłon w stronę fanów bijatyk i oldschoolowej estetyki. Trzecią grą jest Jusant, czyli spokojna, refleksyjna produkcja z elementami wspinaczki i zagadek logicznych, idealna na letnie wieczory.

Ale na tym nie koniec. Sony przygotowało też Game Triale dla członków PS Plus Premium, w tym m.in. WWE 2K25 i Monster Hunter Wilds. Dodatkowo w dniach 27-29 czerwca odbędzie się specjalny weekend zniżek na PS Store, a także darmowy weekend multiplayer bez konieczności posiadania subskrypcji. Nie zabrakło też czegoś dla fanów Valorant. PS Plus oferuje darmowy zestaw kosmetyczny z przedmiotami do tej popularnej strzelanki. Do tego specjalne turnieje z nagrodami, 15% rabatu na filmy w Sony Pictures Core i wirtualne trofea do zdobycia.

W ramach podsumowania, Sony przypomina, że od 2010 roku w ramach PlayStation Plus udostępniono ponad 500 gier. Z kolei w katalogu Extra i Premium, w ostatnich miesiącach najczęściej ogrywanymi tytułami były m.in. Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, GTA V i The Last of Us Part I.

Źródło: PlayStation Blog