Narzekasz na PS Plus? Sony dało w 2023 roku gry warte 6,4 tys. zł

Nie wiedzieć czemu, każdego miesiąca ogłoszeniu nowej oferty PS Plus Essential towarzyszą pomruki niezadowolenia. Lecz jak by nie patrzeć, w ciągu 2023 roku otrzymaliśmy gry na PS5 i PS4 warte grubo ponad 6 tys. zł.

Podsumujmy szybko cały rok w ofercie PS Plus Essential. W odróżnieniu od progu Extra, Sony nie usuwa rozdanych tutaj gier i teoretycznie mamy do nich dostęp na zawsze. O ile oczywiście będziemy opłacać subskrypcję. Jednak nawet jeśli wygaśnie, po jej wznowieniu nadal możemy grać w dodane do biblioteki tytuły. Zatem spójrzmy, co dostaliśmy w 2023 roku, a ile musielibyśmy wydać na wszystkie gry, gdyby ktoś chciał kupić je w PS Store.

PS Plus kupisz taniej dzięki promocyjnym doładowaniom portfela

PS Plus Essential na rok kosztuje 295 zł, a ile rozdane gry?

Od stycznia do grudnia 2023 roku w PS Plus Essential dostaliśmy łącznie 37 gier. Jeśli podzielimy cenę rocznego abonamentu na liczbę gier, wychodzi, że za jeden tytuł daliśmy niecałe 8 zł. Nie trzeba mówić, że to prawie jak za darmo, zważywszy na jakość większości rozdanych tytułów. Załóżmy, że ktoś ma fantazję i nie posiada PS+ oraz EA Play, a chciałby dzisiaj oszacować wartość wszystkich tytułów. Jeśli gry nie znajdowałyby się w promocji, wówczas za 37 tytułów z mijającego roku zapłaciłby 6415 zł. Średnia dla jednej gry to w tym przypadku ponad 173 zł.

Wszystkie gry z PS+ Essential w 2023 roku i ich wartość

Lego 2K Drive (PS4/PS5) – 259 zł Powerwash Simulator (PS4/PS5) – 109 zł Sable (PS5) – 114 zł Mafia II: Definitive Edition (PS4) – 129 zł Dragon Ball: The Breakers (PS4) – 89 zł Aliens Fireteam Elite (PS5/PS4) – 129 zł The Callisto Protocol (PS4/PS5) – 299 zł Farming Simulator 22 (PS4/PS5) – 129 zł Weird West (PS4/PS5) – 169 zł Saint’s Row (PS5/PS4) – 299 zł Black Desert – Traveler Edition (PS4) – 134 zł Generation Zero (PS4) – 129 zł PGA Tour 2K23 (PS4/PS5) – 319 zł Dreams (PS4/PS5) – 169 zł Death’s Door (PS4/PS5) – 89 zł Call of Duty Black Ops Cold War (PS5 | PS4) – 319 zł Alan Wake Remastered (PS5 | PS4) – 109 zł Endling – Extinction is Forever (PS5 | PS4) – 129 zł NBA 2K23 (PS4/PS5) – 129 zł Jurassic World Evolution 2 (PS4/PS5) – 249 zł Trek to Yomi (PS4/PS5) – 89 zł GRID Legends (PS4/PS5) – 299 zł Chivalry 2 (PS4/PS5) – 169 zł Descenders (PS4/PS5) – 99 zł Meet Your Maker (PS4/PS5) – 134 zł Sackboy: A Big Adventure (PS4/PS5) – 299 zł Tails of Iron (PS4/PS5) – 109 zł Battlefield 2042 (PS5/PS4) – 299 zł Minecraft Dungeons (PS4) – 89 zł Code Vein (PS4) – 299 zł OlliOlli World (PS5 | PS4) – 134 zł Mafia Definitive Edition (PS4) – 169 zł Evil Dead: The Game (PS5 | PS4) – 129 zł Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4) – 129 zł Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4/PS5) – 219 zł Fallout 76 (PS4) – 169 zł Axiom Verge 2 (PS4/PS5) – 81 zł

Jestem ciekaw, czy takie liczby Was przekonują, jeśli chodzi o opłacalność kupowania abonamentu PlayStation Plus. Choć dotknęły nas ostatnio podwyżki cen abonamentu, to i tak jesteśmy z grami na dużym plusie i z dużą zaoszczędzoną kasą w portfelu. Domyślam się, że nie każdy pobrał wszystkie wymienione tytuły. Zatem piszcie, jakie macie w swojej bibliotece i ile oszczędziliście na nich dzięki abonamentowi.