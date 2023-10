Gra z PS Plus Essential dostała właśnie ważną aktualizację

Choć mamy już październik i nowe gry w PS Plus Essential, warto wrócić na chwilkę do zeszłego miesiąca. Przyniósł on ze sobą, we wspomnianym progu usługi, m.in. popularną grę akcji MMORPG, czyli Black Desert – Traveler Edition. Teraz studio Pearl Abyss udostępniło świeżutką aktualizację, pełną ciekawych nowości. Jeśli zatem pobraliście niedawno wspomnianą grę, zobaczcie co oferuje update.

Pobrałeś Black Desert w PS Plus? Zobacz, co nowego w grze

Kto spędza czas przy Black Desert, może już cieszyć się aktualizacją, która została udostępniona 4 października. A w niejm.in. Mityczne Konie oraz nowa funkcja na serwerze, z której wiele osób zapewne skorzysta.

Zacznijmy od Mitycznych Koni, czyli wierzchowców najwyższego poziomu w grze. Aktualizacja wprowadziła trzy takie zwierzęta: Mythical Diné (najbardziej ukochana istota w lesie), Mythical Doom (władca płomieni) oraz Mythical Arduanatt (ten, który przypomina wiatr).

Jak zaznacza deweloper, gracze mogą zdobyć wspomniane wierzchowce z wyższymi umiejętnościami, posiadając zarówno samca, jak i samicę wymarzonego konia tej samej rasy, przy czym oba muszą mieć co najmniej poziom 30. Po spełnieniu tego kryterium trzeba przetransportować zwierzaki na ranczo Stonetail lub do stajni Grana. Do każdej próby przebudzenia Mitycznego Konia wymagany jest przedmiot Mitycznej Kadzielnicy.

To jednak nie koniec. Po zebraniu wszystkich trzech Mitycznych Koni, gracze mogą rozpocząć wyprawę, aby zdobyć Sanktuarium Krogdalo, skarb umożliwiający przechowywanie i odzyskiwanie dowolnego z trzech Mitycznych Koni w dowolnym miejscu.

Zostań Przebudzonym Maegu, Władcą Oświeconych Płomieni

Inną wartą odnotowania nowością w grze jest Przebudzenie Maegu. Możemy władać śmiercionośnym wachlarzem i przebijać wrogów ognistymi atakami w zwarciu. Deweloper podkreśla, że gracze, którzy pomyślnie ukończą zadanie Przebudzenie Maegu, mogą wziąć udział w wydarzeniu Czarny Duch i otrzymać dwie skrzynki z Reliktami, z których każda daje możliwość zdobycia cennych przedmiotów.

Zmiany na serwerze sezonowym

Na koniec studio Pearl Abyss przedstawia zmiany na serwerze. Daty zakończenia sezonu zostały usunięte, a gracze mogą teraz wybrać, kiedy rozpocząć zdobywanie poziomów i awansowanie swojej postaci. Z nowej funkcji skorzystają zarówno doświadczeni, jak i nowi gracze odwiedzający świat Black Desert.