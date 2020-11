PS Plus doczeka się nowości. Sony zapowiada rozwój swoich usług

Szef Sony zapowiedział, że PS Plus i PS Now doczekają się nowości. Jim Ryan zaznaczył, że na ten moment PlayStation 5 jest najważniejsze.

Choć PlayStation Plus stanowi ważny aspekt konsol Sony, to usługa ewidentnie zeszła na drugi plan przy premierze PS5. Sony ma jednak plany odnośnie swoich abonamentów.

Jim Ryan zapowiedział, że usługi doczekają się w przyszłym roku nowości. Poniższy fragment wypowiedzi pochodzi z wywiadu udzielonego GQ.

PlayStation Now i PS Plus są dla nas bardzo ważne. W tym roku po prostu staramy się skupić na PlayStation 5 i samych grach, ale nie oznacza to, że nie myślimy też o naszych usługach i szykowaniu kilku całkiem ciekawych rzeczy, które zwrócą na siebie uwagę. -komentuje Jim Ryan

Ryan został też zapytany o przyszłość PlayStation Plus Collection. Okazuje się, że na większe zmiany w usłudze troszeczkę sobie poczekamy.

Cóż, będziemy czekać i obserwować to, jak Plus Collection zostanie odebrana przez świat. Wiecie, jakie gry są ogrywane i jak często, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje. Myślimy, że to może być naprawdę dobre narzędzie do pozyskiwania użytkowników. W sumie jeśli nigdy nie miałeś PS4 i kupiłeś PS5, to właściwie dostaniesz PS4, prawda?

Sony więc tylko chwilowo skupia się na swojej nowej konsoli, aby dostarczyć graczom jak najlepsze doświadczenie nowej generacji. W przyszłości powinniśmy zobaczyć nowości dla PlayStation Plus i Now i kto wie, może nawet chmura Sony trafi w końcu do Polski.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.