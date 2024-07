PS Plus. Słodki upominek za darmo do horroru na PS5 z 2024 roku

W kwietniu tego roku na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series zadebiutowała darmowa gra Deceit 2 utrzymana w konwencji survival horroru. A dzisiaj posiadacze PS Plus mogą odebrać za darmo DLC do tego tytułu.

Deceit 2 to przyzwoita gra, która posiada w PS Store ponad 2 tysiące opinii od użytkowników PS5. Średnia ze wszystkich recenzji wynosi obecnie 4,03/5. Jeśli jesteś jedną z osób, które zaglądają na serwery tej “darmoszki”, możesz pobrać za darmo dodatek zawierający kilka przydatnych elementów. I tutaj warto przypomnieć, że to kolejny ekskluzywny pakiet w PS Plus. Wczoraj pisaliśmy o 12 DLC do różnych gier, które możecie pobierać posiadając abonament.

PS Plus z darmowym dodatkiem do Deceit 2

Deceit 2 jest określany jako społecznościowy, detektywistyczny survival horror. Szkieletem zabawy jest asymetryczny tryb multiplayer, w którym jedni wcielają się w tzw. niewinnych, a drudzy w zainfekowanych. Ci pierwsi muszą zrobić wszystko, by nawiać ze szpitala psychiatrycznego, a ci drudzy wszystko, by to uniemożliwić. Najfajniejsze jest to, że na początku nie wiemy, kto z graczy jest zainfekowany, dlatego wszyscy muszą się obserwować i wyłapać w porę osoby, które zaraz mogą przemienić się w potwory. Do rozgrywki potrzebujemy minimum pięciu, a maksymalnie ośmiu osób.

Posiadacze abonamentu PS Plus mogą sięgnąć od dzisiaj po darmowy dodatek do Deceit 2, który jest dostępny tylko dla nich. Rozdawany w PS Store pakiet zawiera same słodkości:

Lizak (młot naprawczy; legendarna skórka)

Landrynka (Eksperyment; rzadka skórka)

Cukiereczek (Rachel; rzadka skórka)

Maksimum Słodyczy (Chang; rzadka skórka)

Pakiecik nosi nazwę Candy Bundle i pobierzecie go w tym miejscu z PlayStation Store.

Źródło: PS Store