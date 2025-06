To ostatnia szansa. Gry z PS Plus na czerwiec znikają już jutro

Została ostatnia doba na odebranie gier z PS Plus Essential. Cztery produkcje znikną z oferty już we wtorek przed południem!

Sony kończy czerwcową ofertę PS Plus Essential i lada moment podmieni tytuły na nowe. Jeśli jeszcze nie przypisaliście gier do konta, lepiej się pospieszcie. Zgodnie z tradycją, zmiana oferty nastąpi jutro, czyli we wtorek 2 lipca 2025, około godziny 11:00 czasu polskiego.

Cztery gry znikają z PS Plus. Lepiej ich nie przegapić

Destiny 2: The Final Shape – PS4, PS5

– PS4, PS5 NBA 2K25 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Alone in the Dark – PS5

– PS5 Bomb Rush Cyberfunk – PS4, PS5

W czerwcu do oferty trafiły aż cztery naprawdę różnorodne produkcje. Na pierwszy ogień poszło Destiny 2: The Final Shape, czyli wielka kampania wieńcząca dekadę historii tej kosmicznej serii. Do tego dochodzi Alone in the Dark, czyli odświeżony klasyczny horror z lat 90. z Jodie Comer i Davidem Harbouriem w rolach głównych.

Nie zabrakło też sportowego giganta. NBA 2K25 to najnowsza odsłona koszykarskiej serii, a jej obecność w PS Plus była dla wielu zaskoczeniem. Na deser dostaliśmy Bomb Rush Cyberfunk, czyli kolorową, szaloną jazdę po futurystycznym Nowym Amsterdamie z trikami, deskami i BMX-ami.

Kto przypisze te gry do swojego konta PSN przed 11:00 rano 2 lipca, ten zatrzyma je na zawsze, o ile ma aktywną subskrypcję PS Plus Essential. Jeśli przegapicie ten moment, produkcje znikną i zostaną zastąpione lipcowymi nowościami. Jeśli z kolei zastanawiacie się, jakie gry dostaniemy w lipcu, wszystko znajdziecie w tym artykule.

Źródło: Reddit