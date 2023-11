PS Plus traci abonentów? Sony po raz pierwszy nie chwali się wynikami

PS Plus radzi sobie gorzej?

W opublikowanym ostatnio raporcie Sony firma chwali się świetnymi wynikami sprzedaży konsol PS5. Ta idzie świetnie, stając się popularnym sprzętem do grania w wielu krajach. Niestety, jak to z reguły bywa, po dobrych nowinach czas na te gorsze. A nie zabrakło ich w opublikowanym dokumencie. Złe wieści dotyczą sprzedaży gier first-party, które rozchodzą się w mniejszej liczbie egzemplarzy.

Poniekąd złą nowiną jest też brak wykazania, ile wynosi liczba użytkowników PS Plus. Jeżeli do tej pory Sony pokazywało takie dane, to ich nagły brak może sugerować pogorszenie się sytuacji abonamentu. Czyżby gracze postanowili zrezygnować z usługi na konsolach PlayStation?

Nie bez wpływu pozostaje pewnie fakt wzrostu cen usługi, o których mówiło Sony. Firma tłumaczy, że chce poświęcić czas na badanie tego, jak ma w dalszym ciągu wyglądać abonament i jak będzie kreowany w przyszłości. Można zatem uznać, że chciano nie narażać się społeczności graczy na słowa krytyki.

Te jednak i tak mogą spaść, choćby ze względu na wspomnianą cenę usługi. Ciekawe, czy firma w końcu powróci do dawnej praktyki i ponownie zacznie chwalić się liczbami swojego abonamentu. To by oznaczało, że ten (być może) wraca na odpowiednie tory. Ostatecznie chodzi przecież o wizerunek, prawda? Niskie wyniki mogłyby go nadszarpnąć.