Nowości w PS Plus już jutro, szykuj 87 GB miejsca na swojej konsoli

Pora spojrzeć, czy masz na dysku PS5 lub PlayStation 4 wystarczająco miejsca, by przyjąć gry z oferty PS Plus na listopad 2023, czy jednak trzeba robić porządki.

Zbliżamy się do udostępnienia kolejnych gier w PS Plus Essential. Nowa oferta zacznie obowiązywać 7 listopada przed południem, a w niej znajdziemy standardowo trzy gry. Czy są warte uwagi? Sądzę, że tak. Pamiętajcie też o aktywnym abonamencie, bo tylko on pozwoli nam pobrać nowe gry i uruchamiać te, które mamy już w Plusowej bibliotece. Zatem jeśli chcecie przedłużyć swoją subskrypcję, doładujcie portfel tanimi kartami zasilającymi konto w PS Store:

Gry z PS Plus Essential na listopad. Ile miejsca zajmą?

Wśród nowości dodawanych do PS Plus znajdziemy m.in. Mafia II: Definitive Edition. Gra jest naprawdę godna polecenia, choć zapewne wielu z Was ma ją za sobą. To odświeżona wersja drugiej odsłony gangsterskiej serii. Pierwowzór został wydany w 2002 roku, a edycję definitywną mamy na rynku od trzech lat, więc też nie jest to „świeżynka”. Zawiera ona podbitą do 4K rozdzielczość oraz nowe opcje graficzne. Jednak to nie wszystko, ponieważ na pokładzie są również dodatki, w tym fabularne rozszerzenia Zdrada Jimmy’ego, Wendetta Jimmy’ego oraz Przygody Joe.

Pozostałe dwa tytuły listopadowej oferty to Dragon Ball: The Breakers oraz Aliens Fireteam Elite. Pierwszy z wymienionych to asymetryczna gra multiplayer. Natomiast drugi to kooperacyjna strzelanka z widokiem TPP, gdzie możemy rozegrać cztery kampanie fabularne grając w towarzystwie SI lub „prawdziwych” graczy.

Wszystkie trzy gry zajmą na PlayStation 5 dokładnie 87,13 GB. Jeśli będziecie pobierać całość na PS4, szykujcie 84.726 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym konsoli.