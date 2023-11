Sony ma nowy pomysł na to, jak zrewolucjonizować gaming

To może się trochę wykluczać – wszak w tytule wspomniałem o chęci „zrewolucjonizowania” gamingu, a teraz piszę, że nie ma tu nic takiego. I tak właśnie trzeba podchodzić do tego pomysłu. Jest to bardzo ciekawy i potencjalnie ambitny patent, lecz niekoniecznie taki, który się sprawdzi w stopniu, w jakim najpewniej chciałaby tego sama firma. Ale, co ciekawe, mógłby.

Sony chce rewolucji, ale niekoniecznie do niej doprowadzi

W internecie pojawił się bardzo ciekawy patent firmy: „strumieniowanie zawartości uruchamianych przez rozgrywkę”. Za tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się technologia, która gwarantować ma rozpoczęcie przygody od dowolnego momentu w grze, bez względu na nasze zapisy czy checkpointy. W ten sposób moglibyśmy np. po ukończeniu fabuły, wrócić do kluczowego punktu, aby wybrać inną ścieżkę. Dla gier narracyjnych czy RPG-ów może to być zbawieniem dla graczy. Ci często kierują się w stronę filmów na YouTube lub poradników, aby sprawdzić, jak inaczej potoczyłaby się ich przygoda.

Sony chce więc zagwarantować, że każdy wybierze dowolny moment z gry i po prostu do niego trafi. W praktyce nie ma w tym nic szczególnie zaskakującego, bo system ten niejako kojarzy się z grami z ręcznymi punktami zapisu. W pewien sposób podobna mechanika funkcjonuje także w Hollow Knight (i mu podobnych), w którym po zakończeniu kampanii, możemy wybrać dowolnego bossa i zawalczyć z nim raz jeszcze.

Pomysł jednak jest bardzo ciekawy i mógłby wprowadzić niemałe zamieszanie wśród fanów odkrywania każdego sekretu danej pozycji. Warto jednak pamiętać, że twórcy musieliby wtedy najpewniej skorzystać z tego rozwiązania już w trakcie projektowania gry. A nie do końca wiem, czy komukolwiek by się to chciało.