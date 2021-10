Oferta PS Now na październik 2021 miażdży nowe gry z PS Plus

PlayStation podzieliło się nareszcie ogłoszeniem PS Now na październik 2021. Graczy czeka masa świetnych tytułów możliwych do ogrania w ramach streamingu. Zestawienie gier w tym miesiącu wypada znacznie lepiej od tych z PS Plus.

Opiniami na temat październikowego Plusa podzieliliśmy się w tym artykule. Ponownie wszyscy spotykamy się z sytuacją, że bez wątpienia lepsze gry w październiku zaserwuje PS Now. Nie tylko jest ich więcej, ale są to po prostu przez przez tysiące, a nawet miliony graczy doceniane produkcje. Przyjrzyjcie się poniższej liście, a na pewno zgodzicie się ze mną.

Oferta PS Now na październik 2021:

The Last of Us Part II (do 3 stycznia 2022 roku)

Fallout 76

Final Fantasy VIII Remastered

Amnesia: Collection

Desperados III

Victor Vran: Overkill Edition

Yet Another Zombie Defense HD

Gry będą dostępne od jutra, od 5 października 2021.

Szczerze mówiąc, gdyby samo The Last of Us Part II miało zostać dodane w ramach usługi streamingowej, to już wtedy wygrałaby w moim rankingu z Plusem. Na dodatek subskrybenci uslugi zadowolą się Falloutem 76, odnowioną siódmą częścią Finala oraz Desperados III. Fani horrorów też powinni być ukontentowani z powodu kolekcji gier z serii Amnesia. Nie zabrakło też czegoś dla miłośników indyków.

Szkoda tylko, że usługa nie jest obecnie dostępna dla osób z polskimi kontami PSN. Od miesięcy Polacy głowią się na temat ewentualnej daty premiery PS Now w Polsce, aczkolwiek PlayStation w tym temacie milczy. No nic, należy liczyć, że sytuacja ta się kiedyś zmieni, bo na pewno pozwoliłaby wielu osobom nareszcie nacieszyć się grami ekskluzywnymi dla konsoli Japończyków i nie tylko.