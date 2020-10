PS Now rozrasta się o nowe tytuły. W listopadzie do oferty dodano pięć gier.

Usługa PS Now stanowi bardzo kuszącą opcję dla wielu graczy. Nie musisz posiadać konsoli, by uruchamiać świetne tytuły.

Subskrybenci, począwszy od dnia 3 listopada, będę mogli zagrać w następujące pozycje:

RAGE 2

Injustice 2

F1 2020

My Time at Portia

Kingdom Come: Deliverance

Warhammer: Vermintide 2

W Polsce usługa PlayStation Now nadal nie jest oficjalnie dostępna. Nie mamy więc możliwości by zarejestrować się do niej, przy wykorzystaniu naszego konta PSN założonego na krajowy adres.

Produkcje z PS Now można streamować i wówczas działają do 720p. Jest to jedyna dostępna alternatywa w przypadku gier ze starszej generacji lub grania na PC. Natomiast produkcje z VIII generacji uruchomimy na PlayStation 4, te będą działać w wyższej rozdzielczości. Gry włączymy również na konsoli PS5.

Playstation Now działa w oparciu o serwery firmy Sony. Nie musimy być w posiadaniu tytułu, który chcielibyśmy uruchomić. Biblioteka gier jest bardzo szeroka i obejmuje ponad 800 pozycji. Minimalna, rekomendowana szybkość łączy wynosi natomiast 5Mps.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.