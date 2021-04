Telewizor dla gracza to bardzo ważna inwestycja, jeśli pielęgnujemy naszą pasję używając nowej konsoli. Oto 10 najciekawszych propozycji, które zadowolą nawet tych najbardziej wymagających fanów gamingu.

Premiera PlayStation 5 i Xbox Series wprowadza nas w nową generację grania. Rozdzielczość 4K staje się standardem, a rozgrywka w 60 klatkach na sekundę wzwyż nie brzmi już dla konsolowców jak czarna magia.

Nowa jakość rozgrywki wymaga jednak pewnych inwestycji – jeśli nie zaopatrzyliśmy się wcześniej w nowszy ekran. Prezentujemy 10 najlepszych telewizorów dla gracza, które pozwolą Wam wykorzystać pełnię mocy nowej generacji konsol i cieszyć się rozrywką w rozdzielczości 4K.

TCL QLED 55C815 – 3319 zł

Rozprawmy się od razu z pewnym mitem. Telewizor dla gracza wcale nie musi kosztować fortuny. TCL QLED 55C815 jest na to żywym dowodem. Pomimo przystępnej ceny, telewizor ten oferuje wszystko, czego potrzebujemy do rozpoczęcia rozgrywki na nowej generacji konsol.

55-cio calowy ekran współpracuje z z HDR10+, a do tego możemy liczyć na przyzwoitą jakość dźwięku dzięki zintegrowanemu soundbarowi 2.1 ONKYO, który z kolei działa z technologią Dolby Atmos.

Nie zapominajmy jednak, że telewizor służy nie tylko do grania. O wsparcie innych środków rozrywki zadba Android TV, który otworzy Wam dostęp do gigantycznej puli aplikacji, w tym platform streamingowych i przydatnych narzędzi.

To świetny model dla tych bardziej oszczędnych graczy, którym zależy na dobrym obrazie i wsparciu dla najważniejszych funkcji. W pakiecie z dobrą jakością dostaniecie też bardzo przyjemny design samego urządzenia.

PHILIPS LED 65PUS7855/12 – 3499 zł

Pora na coś dla graczy, którzy potrzebują nieco większego, bo aż 65-cio calowego ekranu. PHILIPS LED 65PUS7855/12 oferuje dobrą jakość obrazu w 4K, HDR 10+, niezłe kąty widzenia i coś, czego nie da Wam telewizor żadnej innej firmy.

Mowa o Ambilight. Na żywo robi ono naprawdę fenomenalne wrażenie. Wiele osób decyduje się na telewizory Philips właśnie ze względu na klimatyczne podświetlenie i trudno im się dziwić.

Sprzęt działa również z Dolby Atmos i Dolby Vision, a osoby nieprzekonane do Android TV znajdą w nim oprogramowanie Smart TV SAPHI. Tutaj również otrzymujemy wszystkie najważniejsze funkcje w dobrym stosunku ceny do jakości.

SONY LED KD-55XH9096BAEP – 3999 zł

Ten model to idealny kompromis między ceną, a pełnią możliwości. SONY LED KD-55XH9096BAEP obsługuje częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, więc pozwala na wykorzystanie całej mocy Waszych konsol. Jeśli jesteście graczami sieciowymi, to zapewne płynność wyświetlanego obrazu stoi u Was bardzo wysoko w rankingu rzeczy, z którymi musi radzić sobie ekran marzeń.

Dodatkowo sprzęt korzysta z technologii podświetlania Full Array LED, która zwiększa wyświetlany kontrast. Co więcej, ten jest dodatkowo podbijany przez technologię X-tended Dynamic Range PRO.

Przy okazji sprzęt hula na Android TV, więc nie uświadczycie problemów z dostępem do najważniejszych aplikacji przeznaczonych dla telewizorów. To dobry wybór, jeśli szukacie telewizora do Waszego centrum domowej rozrywki.

LG OLED 55BX3LB – 4690 zł

Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu, tak i tutaj w pełni wykorzystamy możliwości PS5 i Xboxów Series. LG OLED 55BX3LB również oferuje świetną jakość wyświetlanego obrazu i częstotliwość odświeżania 120 Hz, ale do tego posiada matrycę OLED.

Osoby ceniące sobie wygodę zaciekawi również obecność funkcji LG ThinQ. Dzięki niej możecie wydawać danym urządzeniom komendy głosowe, co rozwiąże problem gubiącego się pilota. Znalazło się również miejsce dla Asystenta Google, który stanowi bardzo przyjemny dodatek do pozostałych funkcji urządzenia.

Trudno nie zwrócić też uwagi na bardzo elegancki wygląd telewizora. Ekran jest bardzo cienki, posiada wąskie ramki, a całość stoi na nietypowej, acz estetycznej podstawie.

PANASONIC OLED TX-55GZ960 – 5799 zł

Ponownie OLED, ale z nieco wyższej półki cenowej. TX-55GZ960 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie nie tylko dobrą grę, ale też film. Model ten sprawdzi się świetnie w rozgrywce i w trakcie seansu.

Tutaj również skorzystamy z dobrobytu Dolby Atmos i Dolby Vision. O płynność rozrywki zadba ekran o częstotliwości odświeżania 100 Hz, a wyświetlany obraz wypięknieje dzięki wsparciu HDR 10+. Użytkownicy chwalą ten model za świetne odwzorowanie kolorów i głębokie czernie, więc o jakość wyświetlanych treści zdecydowanie nie musimy się martwić.

Przy okazji warto wspomnieć o specjalnym trybie przeznaczonym dla telewizorów Panasonic. Firma stworzyła we współpracy z Netflixem specjalny tryb, który po włączeniu odpowiedniego ustawienia dba o wierną jakość wyświetlanych filmów i seriali.

Innymi słowy, to idealny telewizor dla gracza, który poświęca swój czas nie tylko rozgrywce, ale też kinematografii.

SAMSUNG QLED QE65Q80A – 6299 zł

Propozycja Samsunga również pozwala na wszechstronność, ale oferuje przy tym wiele ulepszeń dla graczy. Poza odświeżaniem na poziomie 120 Hz znajdziemy tu też możliwość zmiany formatu wyświetlanego obrazu z 16:9 na 21:9 lub nawet 32:9. Co więcej, QE65Q80A posiada Game Bar, który wyświetli liczbę klatek na sekundę, czy nawet umożliwi zmianę ustawień headsetu.

Ciekawą funkcją jest również Q-Symphony, która pozwoli Wam na zsynchronizowanie dźwięku z soundbara z tym z głośników telewizora. Jeśli zależy Wam na dobrym dźwięku przestrzennym, to warto się nią zainteresować.

To zdecydowanie bardzo zaawansowany sprzęt. Osoby zainteresowane świetną jakością wyświetlanego obrazu i licznymi nowinkami technologicznymi zdecydowanie będą zadowolone.

PHILIPS OLED 55OLED855/12 – 6799 zł

Jeśli spodobał Wam się Ambilight, ale szukacie sprzętu z wyższej półki, to 55OLED855/12 został stworzony dla Was. To droższy, ale zdecydowanie wart uwagi telewizor od Philips.

Mamy tu do czynienia z matrycą OLED, odświeżaniem na poziomie 120 Hz, HDR 10+ i oczywiście pełnym wsparciem dla Dolby Vision i Dolby Atmos. To telewizor, który spełnia wszystkie podstawowe potrzeby gracza z nawiązką.

Nie zabrakło też Android TV, wsparcia dla asystentów Google i Alexa, a także kilku dodatkowych funkcji jak chociażby DTS Play-Fi umożliwiającej podłączenie telewizora do głośników znajdujących się w innych pomieszczeniach.

Jeśli szukacie zaawansowanego ekranu z Ambilight, który przysłuży się wrażeniom z rozgrywki na Waszej konsoli, jest to dobra ciekawa propozycja.

SONY OLED KE-55A8BAEP – 6990 zł

KE-55A8BAEP to bardzo interesujący produkt od Sony. Telewizor ten jest wręcz stworzony do rozgrywki na nowej generacji konsol. Ekran OLED oferuje odświeżanie 120 Hz i cieszy oko pięknymi kolorami i odworowaniem czerni.

Fani dobrego dźwięku również znajdą coś dla siebie. Sony zastosowało w tym modelu technologię Acoustic Surface Audio, która sprawia, że dźwięk wydobywa się dosłownie zza naszego ekranu.

Dodatkowo jeśli gracie dużo w produkcje skupiające się na fabule, z pewnością ucieszy Was obecność funkcji Voice Zoom 2. Podgłaśnia ona dialogi bez zwiększania głośności reszty dźwięków, więc nie umknie Wam żadna rozmowa w trakcie – przykładowo – przemierzania ruchliwego miasta w ulubionej grze RPG.

Gracze poszukujący idealnego towarzysza dla PS5 z pewnością znajdą w tym telewizorze godnego kandydata na swój główny ekran do grania.

SAMSUNG LED QE65QN85A – 7290 zł

Oto propozycja dla osób, którym zależy na wszystkich istotnych funkcjach, jakości obrazu i wyglądzie samego sprzętu. QE65QN85A to telewizor dla naprawdę wymagających odbiorców.

Przede wszystkim otrzymuje matrycę LED z podświetleniem Quantum Mini. Do tego oczywiście 120 Hz, Neo Quantum HDR 1500, polepszające kolory Quantum Dot i świetne kąty widzenia. To genialny ekran dla miłośników pięknych wizualiów. Każdy next-genowy tytuł będzie wyglądał na nim naprawdę zjawiskowo.

Na dokładkę Samsung zadbał o minimalistyczny, elegancki design telewizora, a także antyrefleksyjną powłokę, która uchroni obraz przed irytującymi odbiciami światła. To model oferujący świetną jakość, wygodę i obsługę praktycznie wszystkich ważnych technologii.

LG LED 86UN85003LA – 9999 zł

Ostatnia propozycja skierowana jest do osób, które poszukują naprawdę ogromnego telewizora. 86UN85003LA to 86-cio calowy ekran LED, który zagwarantuje Wam przepiękny obraz, świetne oddanie kolorów i wsparcie najważniejszych nowinek technologicznych.

Można śmiało powiedzieć, że w przypadku tego urządzenia niezbyt szybko dopadnie Was myśl pokroju „ten telewizor mógłby być większy”. Taki ekran zapewni Wam maksymalne poczucie immersji i jeśli macie wystarczająco dużo wolnego miejsca na ścianie, to warto się nim zainteresować.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.