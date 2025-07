PS Plus z nową historyczną ofertą na polski hit

To bez wątpienia świetna okazja, zwłaszcza dla fanów gier akcji z otwartym światem. Dying Light 2 Stay Human, normalnie wyceniany na 269 zł, obecnie dostępny jest za jedyne 94,15 zł. Jeśli jednak jesteś subskrybentem PS Plus, otrzymasz dodatkowe 5% zniżki, dzięki czemu zapłacisz tylko 80,70 zł. To najniższa cena w historii tej gry w PS Store – poprzedni rekord to 88,77 zł. Promocja potrwa do 31 lipca, więc warto się pospieszyć, zanim oferta zniknie.

Kup Dying Light 2 historycznie tanio z PS Plus

Dying Light 2 Stay Human to kontynuacja popularnej gry stworzonej przez polskie studio Techland. Akcja toczy się 15 lat po wydarzeniach z pierwszej części i przenosi nas do zupełnie nowego miasta, gdzie o przetrwanie walczą ostatni ludzie. Kluczową rolę odgrywa parkour, walka wręcz oraz podejmowanie decyzji, które mają realny wpływ na rozwój świata gry. Tytuł chwalony jest za dynamiczną mechanikę, nastrojową oprawę wizualną oraz bogaty system rozwoju postaci.

Gracze mogą eksplorować rozległe lokacje, wykonywać zadania poboczne i brać udział w starciach z przerażającymi mutantami, które zmieniają się w zależności od pory dnia. Co ważne, gra oferuje również tryb kooperacji dla maksymalnie czterech osób, dzięki czemu przeżycia nabierają zupełnie nowego wymiaru. Jeśli jeszcze nie grałeś w ten tytuł, to obecna promocja to doskonały moment, by nadrobić zaległości.

Źródło: PS Store