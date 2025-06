Fantastyczny telewizor dla graczy taniej łącznie o ponad 1800 zł

Media Expert obniża cenę na model Bravia 8 K55XR80PAEP, czyli 55-calowy telewizor OLED z funkcjami idealnymi dla graczy. W Media Expert można go teraz zgarnąć za 6183,92 zł, czyli ponad 800 zł taniej niż zwykle – wystarczy wpisać kod rabatowy przy zamówieniu.

Telewizor gamingowy w fantastycznej cenie

K55XR80 to model z rocznika 2024, który celuje bezpośrednio w graczy korzystających z konsol nowej generacji. Mamy tu matrycę OLED 4K z odświeżaniem 120 Hz, a także komplet funkcji z HDMI 2.1: VRR (zmienna częstotliwość odświeżania), ALLM (automatyczny tryb niskich opóźnień) i obsługę sygnału 4K przy 120 klatkach. Dzięki temu PS5 i Xbox Series X mogą pokazać pełnię możliwości! Płynny obraz, niski input lag i natychmiastowa reakcja na ruchy kontrolera to jedne z głównych cech tego urządzenia.

Sony dorzuca też Auto HDR Tone Mapping i Auto Genre Picture Mode, czyli funkcje, które automatycznie rozpoznają podłączoną konsolę i optymalizują ustawienia obrazu. Co więcej, panel OLED to gwarancja idealnej czerni i świetnego kontrastu i to nawet przy dynamicznych scenach w grach akcji albo filmach z ciemnymi lokacjami.

Do tego mamy XR Processor z upscalingiem 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos i IMAX Enhanced, więc telewizor sprawdzi się też idealnie jako domowe kino. System Google TV zapewnia dostęp do Netflixa, HBO Max, Disney+, Apple TV i wielu innych aplikacji, a dzięki wbudowanemu Chromecastowi i AirPlay 2 łatwo prześlesz obraz z telefonu lub laptopa.

W promocji na Media Expert telewizor kosztuje obecnie 6183,92 zł z kodem rabatowym “AK0206-030625”, który obowiązuje do końca dnia, 6 czerwca. W porównaniu do ceny regularnej (7999 zł) to naprawdę sensowna oferta. Szczególnie jeśli planujesz grać w 120 fpsach albo zależy ci na mocnej jakości HDR w filmach.

Źródło: Media Expert