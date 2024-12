Dostęp do 55 fantastycznych gier za jedyne 5 złotych. To prawie jak za darmo

Niestety, ale Ubisoft w ostatnim czasie nie ma lekko. Firma dopiero co anulowała dalszy rozwój XDefiant, zobowiązując się do wyłączenia serwerów, a na domiar złego zwolnionego twórców gry. Prezes niegdysiejszego giganta wystosował nawet list otwarty do pracowników, który w teorii powinien wszystkich uspokoić, ale w praktyce… no, wyszło różnie.

I być może dlatego też zdecydowano się na zachęcanie graczy, tym razem tych, którzy z rozrzewnieniem wspominają złote lata francuskiego tytana branży. Niegdyś gry Ubisoft były pionierskie, oferowały nierzadko postępową rozgrywkę w (jak na tamte czasy) fantastycznej oprawie. W końcu popularność takich marek, jak Assassin’s Creed, Splinter Cell, Prince of Persia czy nawet Rainbow Six skąd się musiała wziąć. Jeśli więc chcecie powspominać dawne czasy i zagrać w starsze produkcje firmy, warto skłonić się na najnowszą promocję.

55 gier Ubisoft za jedyne 5 złotych – mega promocja:

Ubisoft wystartował z dużą promocją na swój abonament, w skład którego wchodzi kolekcja klasycznych tytułów producenta. Oznacza to dostęp do wielu odsłon marki Assassin’s Creed, Far Cry, wciąż wartego ogrania Rayman Legends czy takich zapomnianych perełek jak Valiant Hearts, czy Child of Light. Żeby nie było – to też idealna okazja dla graczy, którzy nie ogrywali jeszcze wielu bardziej współczesnych pozycji.

W bibliotece znajdziecie również nowsze gry – Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, The Crew 2 czy The Settlers: New Allies. Jest więc w czym wybierać, a sama cena nie jest szczególnie wygórowana. Ba, za 5 złotych tak naprawdę nawet nie najecie się, kupując jedzenie, więc równie dobrze można się najeść… rozrywką.

Promocja trwa do 2 stycznia 2025 roku.

Źródło: Ubsioft